Keşap Belediyesi başlatılan projelerin tamamlanması için çalışmalarını sürdürüyor
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Keşap Belediyesi başlatılan projelerin tamamlanması için çalışmalarını sürdürüyor

Keşap Belediyesi başlatılan projelerin tamamlanması için çalışmalarını sürdürüyor
Anadolu Ajansı / Atakan Çıtlak - Haberler | Güncel

Keşap Belediye Başkanı Mehmet Emür, kentte başlatılan projelerin tamamlanması için çalışmaların hızla devam ettiğini söyledi.

Keşap Belediye Başkanı Mehmet Emür, kentte başlatılan projelerin tamamlanması için çalışmaların hızla devam ettiğini söyledi.

Emür, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçe halkına verdikleri sözleri yerine getirmek için gece gündüz çalıştıklarını belirtti.

Keşap'ın adeta bir şantiye hüviyetine büründüğünü aktaran Emür, şöyle konuştu:

"Bir tarafta doğalgaz, bir tarafta yeni belediye hizmet binası, kent meydanı, millet bahçemiz devam ederken bir yandan da ihalesi yapılacak olan projelerimiz var. Bunlardan en önemlisi de batı çıkışı köprülü kavşak projemiz. Karayollarında ki müteahhit arkadaşlarımız gece gündüz hızla çalışıyor. Şuan da menfez çalışmaları devam ediyor. Keşap'ımıza katma değer katacak olan yatırımı hayata geçirdiğimizde ilçemizin ulaşımına büyük katkı sağlayacak."

Başkan Emür, yaz döneminde yeni projeleri hayata geçireceklerini ifade ederek,"Yatırımlarımıza ve hizmetlerimize bir taraftan devam ederken halkımızın bizden beklediği diğer projelerimize cevap vermek için gayret gösteriyoruz. Çünkü biz Keşap sevdalısıyız. Durmak yok, çalışmaya devam." dedi.

Keşap Belediyesi başlatılan projelerin tamamlanması için çalışmalarını sürdürüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Atakan Çıtlak

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