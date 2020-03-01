Keşan'da şehitler için konvoy düzenlendi
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Keşan'da şehitler için konvoy düzenlendi

Keşan ilçesinde, İdlib'de rejim unsurlarının hava saldırısında şehit olan Mehmetçikler için konvoy düzenlendi.

01.03.2020 11:00 | Son Güncelleme: 01.03.2020 11:00
Keşan'da şehitler için konvoy düzenlendi

ilçesinde, 'de rejim unsurlarının hava saldırısında şehit olan Mehmetçikler için konvoy düzenlendi.

Gençlerin sosyal medyadan başlattığı çağrı üzerine Keşan Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu önünde toplanan araçlar, şehir turu attı.

Grup, ardından Mehmet Gemici Cennet Bahçesi önünde saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

Polis, konvoy boyunca güvenlik tedbiri aldı.

Kaynak: AA

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