Keşan'da cenaze namazını bir metre mesafeyle saf tutarak kıldılar
Keşan ilçesinde, cenaze namazları, koronavirüs tedbirleri kapsamında düzenlemelerle kılınmaya başlandı.
Keşan ilçesinde, cenaze namazları, koronavirüs tedbirleri kapsamında düzenlemelerle kılınmaya başlandı.
Keşan Belediye Başkan Yardımcısı Yakup Balcı'nın babası Kemal Balcı rahatsızlığı nedeniyle vefat etti.
Balcı'nın ailesi, Keşan Hersekzade Ahmet Paşa Camisi'nde kılınan cenaze namazı öncesinde taziyeleri el sıkışmadan kabul etti. Balcı için Keşan Hersekzade Ahmet Paşa Camii'nde ikindi namazına müteakiben kılınan cenaze namazında, cemaat birer metre arayla saf tuttu.
Cenazeye katılanlara, eldiven ve maske dağıtıldı. Cenaze namazına, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu da katıldı.
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Kaynak: AA