Keşan'da "Acil Eylem Planı Toplantısı" yapıldı
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Keşan'da "Acil Eylem Planı Toplantısı" yapıldı

Keşan ilçesinde "Acil Eylem Planı Toplantısı" gerçekleştirildi.

28.02.2020 20:38 | Son Güncelleme: 28.02.2020 20:44
Keşan'da

ilçesinde "Acil Eylem Planı Toplantısı" gerçekleştirildi.

Kaymakam başkanlığında düzenlenen toplantı sonrası açıklama yapan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, 'de şehit düşen askerlere Allah'tan rahmet diledi.

Keşan Devlet Hastanesinde İranlı bir kişide koronavirüs görüldüğü söylentilerinin asılsız olduğunu belirten Helvacıoğlu, "Hastanemizde alarm seviyesi üst düzeyde. Paniğe gerek yok. Tedbirlerimizi alalım ve kişisel hijyenimize dikkat edelim." dedi.

Helvacıoğlu, güvenlik güçlerinin düzensiz göçmenlerle ilgili de gerekli tedbirleri aldığını kaydetti.

Kaynak: AA

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