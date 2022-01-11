Keşan Belediyesi yoğun kar yağışı uyarısı nedeniyle Kriz Masası oluşturdu

KEŞAN, EDİRNE (Bültenler) - Kriz masası dün saat Keşan Belediye Başkan Yardımcısı Yakup Balcı başkanlığında Belediye Başkan Yardımcıları Nuran Uslu, Bülent Günsal ve daire amirlerinin katılımı ile toplanarak neler yapılabiceği ve alınacak tedbirler konusunda fikir alışverişinde bulundu.

Keşan Belediyesi Kriz Masası'ndan yapılan uyarı açıklamasında vatandaşların yaşayacakları mağduriyet nedeniyle Alo 153 Çözüm Masası'nı arayabilecekleri belirtilerek şu açıklama yapıldı.

YOĞUN KAR YAĞIŞINA KALŞI ALMASI GEREKEN TEDBİRLER;

Mecbur kalmadıkça özel araçları ile trafiğe çıkmamaları

Kar lastiği olmayan araçlar ile seyahat edilmemesi

Yolcu taşıyan ve servis araçlarının zincir takması

Araç güzergahı ve dar yerlere park edilmemesi

Cadde ve sokaklarda gizli buzlanmaya dikkat edilmesi gerekmektedir.

Bugün akşam saatlerinden itibaren beklenen yoğun kar yağışına karşı Keşan Belediyesi tüm birimleri ile 7/24 vatandaşlarımızın hizmetinde olacak. ALO 153 Çözüm Masası'ndan Keşan Belediyesi'ne ulaşabilirsiniz.

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