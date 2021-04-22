Keşan Belediye Başkan yardımcıları; Yıldırır ve Yılmaz emekliliğe uğurlandı
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Keşan Belediye Başkan yardımcıları; Yıldırır ve Yılmaz emekliliğe uğurlandı

Keşan Belediye Başkan yardımcıları; Yıldırır ve Yılmaz emekliliğe uğurlandı
Bültenler - Haberler | Güncel

Keşan Belediye Başkan yardımcıları; Mahmut Yıldırır ve Ali Yılmaz, 22 Nisan Perşembe günü, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Başkan yardımcıları ve birim amirleri tarafından düzenlenen törenle emekliliğe uğurlandı.

Uğurlama töreni; Keşan Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi ve saat 12.00'de başladı.

Törene; emekliye ayrılan Mahmut Yıldırır, Ali Yılmaz; Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Başkan yardımcıları; Yakup Balcı, Nuran Uslu, Tahir Özçınar, Günay Karagül ve birim amirleri katıldı.

Törende konuşan Helvacıoğlu; "Emekliye ayrılan başkan yardımcılarımızı uğurlamak için buluştuk. Görev sürelerince kurumumuza verdikleri hizmetlerden dolayı Ali Yılmaz ve Mahmut Yıldırır'a çok teşekkür ediyoruz. Görev süreleri zarfında güzel günleri birlikte yaşadık. Keşan halkına en iyi şekilde hizmet etme adına çalışma yürüten mesai arkadaşlarımızı kutluyoruz. Yılmaz ve Yıldırır'ın tecrübelerinden yararlanmaya bundan sonra da devam edeceğiz. Gönül beraberliğimiz hep sürecek. Emeklilik hayatlarında aileleriyle birlikte sağlık ve mutluluklar diliyoruz." dedi.

Ali Yılmaz ve Mahmut Yıldırır da Keşan halkına hizmet üretmek için canla başla çalıştıklarını dile getirdi görev süreleri boyunca kendilerine yardımcı oldukları için Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu ve mesai arkadaşlarına çok teşekkür ettiler.

Konuşmaların ardından Mahmut Yıldırır ve Ali Yılmaz'a Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu tarafından, Keşan Belediyesi'ne ve Keşan halkına verdikleri hizmetlerden dolayı "Hizmet Şeref Plaketi" takdim edildi.

Kaynak: Bültenler

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