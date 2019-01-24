DJ Kerimcan Durmaz, Evine Altın Kaplama Mobilya Aldı

Teknolojik gelişmelerin yaşamımızın bir parçası olduğu bir süreçte mobilya sektörü de bu değişimin bir parçası. 24 ayar altın kaplamalı ve kapakları sesle açılan mobilya ürünleri ise ünlülerin gözdesi durumunda. Son olarak da sosyal medya fenomeni ve DJ Kerimcan Durmaz evine 250 bin TL değerine altın kaplama mobilya aldı.

ALTIN MOBİLYALAR ÜNLÜLERİN GÖZDESİ OLDU

Son yıllarda atağa kalkan, yurt dışında da önemli bir konuma gelen Türkiye mobilya sektörü teknolojik uygulamaları ve tasarımlarıyla öne çıkıyor. Yerli ve yabancı çok sayıda ünlü isim özellikle teknolojik ve konfor anlamında kolaylık sağlayan mobilyalar ünlü isimler gözdesi oldu.

SOSYAL MEDYA FENOMENLERİ ZİYARET ETTİ

Firmanın mağazasını ziyaret eden sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz, Erdek'teki yazlığına ve İstanbul'daki villasına 250 bin TL değerinde altın kaplama mobilya aldı.

"EVİMİN DEKORASYONUNU YAPTIRACAĞIM"

Mobilyaları nişanlısı Gökhan Cira ile birlikte seçen Selin Ciğerci şunları ifade etti: "Bu yaz evleniyoruz. Evimin tüm dekorasyonunu buradan yaptırıyorum. Art Dekor seçimler yaptık. Kerimcan'la da burada karşılaştık" dedi.

HAYATI KOLAYLAŞTIRIYOR

Yurtiçi ve yurt dışında çok sayıda ünlüye özel üretim yapan E&G Mobilyanın mimarlardan Hulya Kılıç, "Ünlüler, iş insanları, sanatçılar bizi tercih ediyorlar. 'Açıl çekmece açıl', 'Açıl kapak Açıl'' şeklinde Türkçe verilen komutlarla açılan ve sizi dinleyen mobilyalar hayatı kolaylaştırıyor" şeklinde konuştu.

Kaynak: Bültenler