DJ Kerimcan Durmaz, Evine Altın Kaplama Mobilya Aldı
Kerimcan Durmaz, Erdek'te bulunan yazlığına ve Beykoz'daki villasına 250 bin lira değerinde 24 ayar altın kaplama mobilya aldı.
Teknolojik gelişmelerin yaşamımızın bir parçası olduğu bir süreçte mobilya sektörü de bu değişimin bir parçası. 24 ayar altın kaplamalı ve kapakları sesle açılan mobilya ürünleri ise ünlülerin gözdesi durumunda. Son olarak da sosyal medya fenomeni ve DJ Kerimcan Durmaz evine 250 bin TL değerine altın kaplama mobilya aldı.
ALTIN MOBİLYALAR ÜNLÜLERİN GÖZDESİ OLDU
Son yıllarda atağa kalkan, yurt dışında da önemli bir konuma gelen Türkiye mobilya sektörü teknolojik uygulamaları ve tasarımlarıyla öne çıkıyor. Yerli ve yabancı çok sayıda ünlü isim özellikle teknolojik ve konfor anlamında kolaylık sağlayan mobilyalar ünlü isimler gözdesi oldu.
SOSYAL MEDYA FENOMENLERİ ZİYARET ETTİ
Firmanın mağazasını ziyaret eden sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz, Erdek'teki yazlığına ve İstanbul'daki villasına 250 bin TL değerinde altın kaplama mobilya aldı.
"EVİMİN DEKORASYONUNU YAPTIRACAĞIM"
Mobilyaları nişanlısı Gökhan Cira ile birlikte seçen Selin Ciğerci şunları ifade etti: "Bu yaz evleniyoruz. Evimin tüm dekorasyonunu buradan yaptırıyorum. Art Dekor seçimler yaptık. Kerimcan'la da burada karşılaştık" dedi.
HAYATI KOLAYLAŞTIRIYOR
Yurtiçi ve yurt dışında çok sayıda ünlüye özel üretim yapan E&G Mobilyanın mimarlardan Hulya Kılıç, "Ünlüler, iş insanları, sanatçılar bizi tercih ediyorlar. 'Açıl çekmece açıl', 'Açıl kapak Açıl'' şeklinde Türkçe verilen komutlarla açılan ve sizi dinleyen mobilyalar hayatı kolaylaştırıyor" şeklinde konuştu.
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Haha adam herkesi kerizliyor resmen :)) Orta sekerli maduru olduğu icin resmen tapacaklar yakinda.. Bu kadar duygu patlamasi neyin cabasi eyy bunu goklere cikaranlar :) Savaş cocuklari mazlumlar bu kadar umrunuzda olmadi. Ama bu arkadaş mazlumlarin mazlumu yazik tabi vah vah. Dicek söz cokta neyseCevap Yaz Yayından Kaldır
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Normal insan kalmadı memlekette böylelerine para kazandıran milletimi ayakta alkışlıyorummmCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Al sana Yeni Türkiye...Çöp toplayanlarla altın kaplayan lar aynı yerdeCevap Yaz Yayından Kaldır
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Yemin ediyorum . Ben bu adamı taktir ediyorum . . . . Bu kadar salağı bir araya toplayıp para kazanıyor . Örneğin , çiftlik bank kurucusu gibi . Telefon soyguncuları gibi . Afiyet olsun , Kerimcan Durmaz . Ye bu kerizlerin parasınıCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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memlekettede amma enayi varmış arkadaş bu topu trilyonluk edene kadar uğraştılar sonunda trilyonluk olmuş helal olsun size enayilerCevap Yaz 3 Yayından Kaldır