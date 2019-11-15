Kerimcan Durmaz New York metrosunda kalça dansı yaptı

15.11.2019 15:08 | Son Güncelleme: 15.11.2019 15:19

Uçaktaki müstehcen görüntülerinden dolayı hakkında birçok dava açılan Kerimcan Durmaz, eğitimini tamamlamak için New York'a taşındı. Kısa bir süre önce YouTube kanalı açarak günlük yaşantısını paylaşan fenomen Kerimcan Durmaz, son videosunda bindiği metroda kalça dansı yaptığı anları paylaştı.

HERKESİN İÇİNDE KALÇA DANSI YAPTI

DJ'lik yaptığı dönemde danslarıyla adından söz ettiren Durmaz, son olarak New York metrosunda direğe tutunarak kalça dansı yaptı. YouTube kanalı için bu anların videosunu çektiren Durmaz, bu akşam yayınlayacağı videosunun mini tanıtımını da Instagram hesabından paylaştı.

TÜM DİKKATLERİ ÜZERİNE ÇEKTİ

Dün akşam arkadaşıyla bir mekana giden Kerimcan Durmaz, bu sefer de herkesin içinde kalça dansı yaptı. Kıvraklığıyla tüm dikkatleri üzerine çeken Durmaz, o anları videosunu da 2,8 milyon takipçisinin olduğu Instagram hesabından yayınladı.

SOSYAL MEDYAYA GERİ DÖNDÜ

Bir süredir yurt dışında yaşayan ve sosyal medya hesabını aktif kullanmayan Kerimcan Durmaz, geçtiğimiz hafta "Artık kimseyi umursamıyorum. Her yerden hikaye paylaşacağım" diyerek sosyal medyaya geri döndüğünü duyurmuştu.