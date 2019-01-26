Kerimcan Durmaz, Instagram Hesabından Banyoda Yemek Yediği Anları Paylaştı

Sosyal medya fenomeni ve DJ Kerimcan Durmaz, dün İzmir'de sahne aldı. Konser öncesi kaldığı otelde hazırlanan Durmaz, banyoda yemek yiyerek dans etti.

BANYODA YEMEK YEDİ

Kerimcan Durmaz, dün sahne almak için İzmir'e gitti. Konakladığı otelde sahneye hazırlanan Kerimcan Durmaz, banyoda bornozu giyerek hazırlanmaya başladığı esnada yemek yedi. Bu görüntüleri Instagram hesabından paylaşan Durmaz'a sosyal medya kullanıcılarından tepki yağdı.

GÖRÜNTÜLERE TEPKİ YAĞDI

Durmaz'a "Terbiyesiz, seviyesiz gençlere kötü örnek", "Çok günah nimete saygısızlık", "Bu adama medya yasağı gelmesi lazım" gibi yorumlar geldi. Durmaz, sahneye hazırlandıktan sonra paylaştığı fotoğrafın da yemeklerin görünmedi dikkatlerden kaçmadı.

İşte Kerimcan Durmaz hakkında yapılan bazı yorumlar...