Kerem Bursin, eski sevgilisi Serenay Sarıkaya hakkında sorulara isyan etti: Beni karıştırmayın
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Serenay Sarıkaya, Kerem Bursin, Cem Yılmaz, Magazin

Kerem Bursin, eski sevgilisi Serenay Sarıkaya hakkında sorulara isyan etti: Beni karıştırmayın

Önceki gün Etiler'de görüntülenen Kerem Bursin, eski sevgilisi Serenay Sarıkaya'nın kendisinden 18 yaş büyük olan Cem Yılmaz ile sarmaş dolaş kamera karşısına geçmesine isyan ederek "Beni karıştırmayın artık" dedi.

09.03.2020 14:33 | Son Güncelleme: 09.03.2020 14:51
Kerem Bursin, eski sevgilisi Serenay Sarıkaya hakkında sorulara isyan etti: Beni karıştırmayın

Yakışıklı oyuncu Kerem Bursin, önceki gün arkadaşlarıyla Etiler'deki bir mekanda yemek yerken görüntülendi. Mekan çıkışında kendisini bekleyen basın mensuplarıyla konuşan Bursin, eski sevgilisi Serenay Sarıkaya hakkındaki sorulara son noktayı koydu.

"ARTIK BENİ KARIŞTIRMAYIN"

Serenay Sarıkaya ile 3 buçuk yıl ilişki yaşadıktan sonra geçtiğimiz sene Nisan ayında ayrılan Kerem Bursin, muhabirlerin ilk kez kamera karşısına geçen Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz'la ilgili sorularını duyunca gülmeye başladı. Eski sevgilisiyle ilgili sorulardan çok sıkıldığını söyleyen Kerem Bursin, "Artık beni bu olaya karıştırmayın" diyerek tepki gösterdi.

ESKİ SEVGİLİSİNE MUTLULUKLAR DİLEMİŞTİ

Yakışıklı oyuncu, geçtiğimiz ayda Serenay ve Cem aşkı hakkında ilk kez konuşarak "Açıkçası konuya dahil olmak istemiyorum. Benimle alakalı bir konu yok. Herkes mutlu olsun, her şey güzel olsun" demişti. Bunun üzerine Yılmaz da bu sözü Instagram'dan paylaşıp, "Bir bu kalmıştı, iyi oldu" diyerek Bürsin'e göndermede bulunmuştu.

Kerem Bursin, eski sevgilisi Serenay Sarıkaya hakkında sorulara isyan etti: Beni karıştırmayın

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Ünlü oyuncu Kerem Bursin, eski sevgilisi Serenay Sarıkaya hakkında sorulara isyan etti Beni karıştırmayın

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