Kerem Bürsin 16 milyon kadına böyle sahip çıktı!
Cinsiyet eşitsizliğine dikkat çeken ünlü oyuncu Kerem Bürsin, haksızlık karşısında yaptığı "16 milyon kadın" paylaşımıyla seslerinin daha çok çıkması gerektiğine dikkat çekti.
Son dönemde Serenay Sarıkaya ayrılığı ile gündeme gelen Kerem Bürsin, sosyal medya hesabından alkış toplayan bir paylaşıma imza attı.
AVUCUNA "16 MİLYON KADIN" YAZISINI YAZDI
Yakışıklı oyuncu son günlerde artan kadın şiddetine dikkat çekerek Instagram'dan yaptığı paylaşımla, cinsiyet eşitsizliğine dikkat çekti. Avucuna '16 milyon kadın' yazdığı fotoğrafı yayınlayan ünlü oyuncu şu ifadeleri kullandı:
"Kadınlar ve erkekler arasında süregelen büyük bir eşitsizlik var. Bunu kadınlar lehine bir eşitlik haline getirmek için arkadaşlarımla bir rehber önderliğinde çalışmalar yapıyorum."
"AİLE İÇİ ŞİDDETE MARUZ KALIYOR"
"Üzülerek belirtiyorum ki, Türkiye'de yaşayan kadınların yüzde 40'ı (16 milyon), hayatlarının bir döneminde aile içi şiddete maruz kalıyor.''
"Erkek olarak, kadınların maruz kaldığı bu ayrımcılığa karşı, toplumu etkileyebilecek büyük bir ailenin parçası olduğunu düşünen Bürsin, ''Kadınların çektiği acıları ya da yaşadıkları haksızlıkları görmek veya empati kurabilmek için kadın olmak gerekmiyor" dedi.
"BU ÖĞRETİLERİ YIKMALIYIZ"
"Ülkemizde, şiddete maruz kalan kadınların yüzde 88'i sessiz kalıyor" diyen Bürsin, "Bu haksızlığa karşı sesimizi daha çok duyurmalıyız. Bu öğretileri yıkıp, cinsiyet üzerinden yapılan ayrımcılığa karşı durmalıyız'' şeklinde konuştu.
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Kadin haklari , Kadin haklari diye diye Adamlarin mayasini bozdular. Sanki adam yapilis itibari ile bir siddet makinesi. Evlenmekden sogudum vallahi. Hic mi kadinin sucu yok. Niye iki tarafli bakilmiyor bu olaya. Adaletli degil buCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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HELAL OLSUN ADAM YÜZDE YÜZ HAKLI MALESEF ÖZELLİKLE MÜSLÜMAN ÜLKELERDE KADIN HAKLARI YETERSİZ KADINLAR DEVAMLI EZŞLİYOR YASALAR KADINLARI KORUMAYA YETERSİZ KALIYOR.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Allah Allah. Yahu siz hangi dünyada yasiyorsunuz. Yasalar tamamen kadinlar icin yapilmis durumda. Isterse bi sikayet eder Adam kendi evine giremez oluyor. Bir sene evlikalipda kac seneler nafaka ödeyen adamlar var. Adamin ceza almasi kadinin bir lafina bakiyor . Kaldiki bu kanunlar kadinlarin lehine degistikce de siddet artmakda DIKKATINIZE.1 1 Yayından Kaldır
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HELAL OLSUN EVET BU ÇALIŞMALAR YAPILMALI HERKESTE DESTEK OLMALI . . . 5 DAKİKADA EVET DENİLEN ADAMDAN 5 SENE DE BOŞANAMIYORSUN ÜSTÜNE HEM SÖZLÜ HEM FİZİKİ ŞİDDETTE CABASI TÜRK ERKEĞİ BU KONU DA EĞİTİLMESİ GEREKEN BİR GÜRUH . . .Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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KURANDA AÇIK GİYİNEN KADINLARA ŞİDDET UYGULAMAK CAİZDİR Mİ YAZIYOR? NASILDA KENDİNİZE GÖRE YONTUYORSUNUZ HER ŞEYİ.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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O kitaplar ile değil Kuranın hükümlerine göre bilinçli olunsaydı hiçbir zaman şiddet olmazdı. Allah kadına örtün diyor. Kadınlar açılıp saçılıyor. Suç sadece erkekte değil sayın okuyucular. . .Cevap Yaz 9 8 Yayından Kaldır
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YUHHH. . . UZAYDA Bİ KOLONİ KURSAK VE SENİN GİBİ ARAP HAYRANI YOBAZLARI ORAYA GÖNDERSEK KADINA ŞİDDET BİTER HATDA BELKİ SAVAŞLAR BİLE BİTER HATDA VE HATDA DÜNYANIN PROBLEMLERİNİN BİR ÇOĞU BİTER HUZUZR İÇİNDE MUTLU OLARAK YAŞARIZ.1 Yayından Kaldır
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Cidden eşitsizliğin sebebini, kadına yapılan şiddeti sen kadının başı açık olmasına mı bağlıyorsun? bunun tek sebebi bu mu, gerçekten genellemen bu mu? bu zihniyette olan erkekler olduğu sürece bu toplumda kadınlara huzur yok. Allah size akıl fikir versin. Allah sizi ıslah etsin.2 1 Yayından Kaldır
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Hay eline sağlık kardeşim. Allah senden razı olsun ki hakkı gizlemiyorsun cesurca yazıyorsun. Bu coni gibi imanı eksik olanlara rağmen...2 3 Yayından Kaldır
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ibibik herkes istedigi gibi yasar, senin gibi cahilller amerikaya gitse gene millete kapan kapan dersiniz yazik size ya2 8 Yayından Kaldır