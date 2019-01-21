Son Dakika! AK Parti Sözcüsü Çelik, Hatay Belediye Başkanı'nın "Suriyeliler Hatay'da Aday Çıkarırsa Seçimi Kazanır" Sözlerine Yanıt Verdi

AK Parti MYK toplantısı sonrası Ömer Çelik, Hatay Belediye Başkanı Lütfi Savaş'ın "Suriyeliler Hatay'da aday çıkarırsa seçimi kazanacak kadar seçmene sahipler" sözlerine yanıt verdi. Çelik, "Hatay Belediye Başkanının söylediği sözün hiçbir orijinal tarafı yok. Bu açık bir nefret suçudur. Bu bir kere Suriyeliler'in hedef gösterilmesidir. Hatay Belediye başkanı yanlış bilgi vermiştir. Biz bu açıklamayı güçlü bir şekilde kınıyoruz. Bu açıklamanın nefret suçu olduğunun altını çiziyoruz." ifadelerini kullandı.

Ömer Çelik'in açıklamalarının satır başları şöyle;

"AKDENİZ'DE SADECE MÜLTECİLER DEĞİL İNSANLIK BOĞULUYOR"

Bu insanlara uygun göç yolları oluşturmak gerekir ve bu insanlarla aramızda köprü kurmak gerekir. Avrupa'da bazı ülkelerin bu insanların denizden göçe müdahale etmemekle büyük sorumluluğu vardır. Irkçı zihniyetler çok büyük sorumluluk sahibidir. Türkiye hattındaki vizyon sayesinde ölümler az düzeye inmiştir. Bu gün tekil rakamlara inmiştir ve bazen de sıfıra yaklaşmıştır. Televizyon ekranlarda gördüğümüz gibi bazı ülkelerde bu mazlum insanların botları batırılarak ölüme terk edilmesi vicdanları yaralayan bir şeydir. Akdeniz'de sadece mülteciler değil bütün insanlık boğuluyor.

"TÜRKİYE MÜLTECİ KONUSUNDA TÜM DÜNYANIN VİCDANI OLMUŞTUR"

Özellikle PKK'ya karşı çağrı yapanların mültecilere seslerinin çıkmadığını görüyoruz. Mali'den karnesini cebinde taşıyarak Avrupa'ya gitmek isteyen çocuk, maalesef Akdeniz'in sularına gömüldü. Hayatını kaybeden mültecilerle ilgili otopsi çalışmasında bu çocuğun hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Bir karikatürist bu çocuğu çizdi. Hayatını kaybetmiş ve balıklara resmini gösteriyordu. Bu resim bir utançtır. Bu insanlar insanlığımızın parçasıdır, bunları sahip çıkmak insanlığı yücelten bir şeydir. Türkiye, halkımız bu konuda bütün dünyanın vicdanı olabilecek bir sınav vererek bütün dünyanın vicdanı yerine geçmektedir. En çok yardım eden ülke Türkiye olmuştur, bununla gurur ve onur duyuyoruz.

"ADAYLARIMIZA HER GEÇEN GÜNTEVECCÜH GÜÇLENEREK BÜYÜYOR"

Hafta sonu sayın Cumhurbaşkanımız Samsun ve Ordu'daydı. Orada AK Parti adaylarına, Cumhur İttifakı adaylarına büyük teveccüh ve coşku vardır. İnşallah seçimlere doğru doludizgin devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımız illeri ziyaret etmeye devam ediyorlar. Gerek AK Parti gerek ittifak adaylarına karşı giderek güçlenen teveccühün daha da genişlediğini görüyoruz.

"TAKDİR SAYIN BAHÇELİ VE MHP'Lİ YETKİLİLERİNDİR"

Bir davet ulaştığı zaman bunun Cumhurbaşkanımız tarafından en güzel şekilde değerlendireceği açıktır. Bu formatlar MHP'nin takdirindedir. Biz kendi formatımızı uygularken kendi adaylarımızı açıklarken ittifak adayları varsa onları da açıklıyor. Kendileri büyükşehirleri açıklarken bizim ilçe adaylarımızı açıklamak isterlerse aynı şekilde memnuniyet verici olacaktır. Dediğim gibi takdir sayın Bahçeli ve MHP'li yetkililerindir. Davet olduğu takdirde arkadaşlarımız tabii ki orada bulunacaklardır.

"KIRIM'DAKİ GEMİ KAZASINI YAKINDAN TAKİP ETMEKTEYİZ"

Kelç boğazında iki gemi alev almış. Konuyu yakından takip ediyoruz. Rus yetkililerle irtibat halindeyiz. Bir gemide patlama olmuş, diğer gemi de bundan etkilenmiş. 31 mürettebattan 16'sının Türk olduğu değerlendiriyor. Rusya 10 arama kurtarma botunu bölgeye göndermiş. Biz de bu faaliyetlerle yakın koordinasyon içerisindeyiz. Kendi vatandaşlarımızla ilgili durumu yakından takip ettiğimizi belirtmek isterim.

"SAYIN FAZIL SAY'IN KONSERİNİ DİNLEDİK ÇOK ETKİLENDİK"

Çok güzel bir konser oldu. Sanatçımıza teşekkür ediyoruz. Hepimiz çok etkilendik. Dinamik bir salondu. Sayın Cumhurbaşkanımız ve heyet bu konseri dinledi. Kara Toprak'tan İzmir Marşı'na ve Truva Sonatı'na kadar. Fazlı Say'la gurur duyduk. Sayın Cumhurbaşkanımız kulise geçerek bir sohbet oldu. Önemli bir hatırlatmada bulundu. Truva destanı hemen her yerde edebiyata sinmiş durumda. Cumhurbaşkanımız şu anektodu nakletti. Yunanlılar'ın İzmir'e doğru geri çekilirken Yunan tarihçiler, Atatürk'ün "Truva'nın intikamını aldık" dendiği söylendi. Değerli tarihçimiz Murat Bardakçı'nın da bu konuda yazıları vardı. Cumhurbaşkanımızın bu Truva Savaşı ve Atatürk'ün bu benzetmesiyle birlikte aynı yaklaşımın hala sürdüğünü hatırlatması güzel bir benzetme oldu.

"ABD'Lİ SENATÖRE PYD-PKK İLİŞKİSİ VİDEO İLE GÖSTERİLDİ"

Katar'da ABD yetkilileri ile Taliban yetkilileri bir görüşme yapıyorlardı. Ne zaman Afganistan'da barış görüşmeleri sağlansa maalesef böyle bir şey ortaya çıkıyor. Bunu barış görüşmelerini baltalamaya yönelik bir saldırı olduğunu değerlendiriyoruz. 120 civarında hayatını kaybeden var. Afganistan'a başsağlığı diliyüoruz. Barış görüşmeleri devam etmelidir. Bu yoldan saptırma eylemlerine karşı bu süreç devam eder. ABD'li Senatör'ün Graham'ın Türkiye'ye ziyareti oldu. Kendisi bu olayları takip eden birisi. ABD'nin oradan çekilmesine karşı açıklamaları olmuştu. Türkiye'nin karşı karşıya olduğu güvenlik tehditlerinin giderilmesi gerektiğini söyledi. PKK ile YPG-PYD ilişkisine dair kendtisine videolar seyrettirilirdi. Bunlara ilk kez izlediğini söyledi. Bu konuda Türkiye'nin güvenlik değerlendirmesiyle herkesin sempatik olması gerekiyor.

"AKDENİZ'DE YENİ BİR AFGANİSTAN YARATMAKTAN UZAK DURULMALI"

YPG terör örgütünün DEAŞ'a karşı desteklenmesi Türkiye'ye karşı terör örgütünün lehine birdurumu ortaya çıkarıyor. Afganistan bu hale aynı mantıkla geldi. Geçmişte bazı terör örgütleri desteklendi ve sonra kontrol edilemez hale geldiler. Bu tablo hürdünyanın canını yakıyor en önemlisi de Afganistan, Suriye halkının canını yakıyor. Bundan kim sorumludur, bu politikalara imza atanlar sorumludur. Akdeniz'de bir Afganistan oluşturacak politikalardan uzak durmak gerekir. YPG-PYD'ye TIR'lar dolusu silah gönderirseniz, hele hele Türkiye Cumhuriyeti gibi NATO müttefikinize karşı olursanız bu dünyanın bütün değerlerine, denklemine uymayan bir tablo çıkartır.

"BU ÇEKİLMENİN KİMLERİN ALEYHİNE OLACAĞINA BAKIN GÖRÜRSÜNÜZ"

Bu provokasyonları Ankara'dan baktığını başkalarının sisli, buzlu camda gördüğünü biz berrak bir şekilde, aynada görür gibi görüyoruz. Ne zaman halkın önü açılmaya çalışılsa bu provokasyonlar çıkıyor. Başkan Trump'un Suriye'den çekileceğini duyurmasının ardından 'çekilmeyin' diyenleri görüyoruz. Bu çekilmeyi geciktirmek ya da engellemek için birtakım engeller konulacağı açıktır. Cumhurbaşkanımızla ifade ettiler. Başkan Trump'ın kararından caydırmaya dönük, ya da bu kararı sömünlendirmeye yönelik çabalar olarak görüyoruz. Çekilme kararına kimler karşıdır? Kimlerin aleyhine olacaktır? Bunları altalta yazdığınızda olağan şüpheliler ortaya çıkıyor. Bunu görebilmek için derin bir istihbarata ihtiyaç yoktur.

"HATAY BELEDİYE BAŞKANI AÇIKÇA NEFRET SUÇU İŞLEMİŞTİR"

Siyasette herhangi bir şekilde mülteci meselesinin istismar edilmemesi gerekir. Avrupa'da ırkçı, İslam, Türk düşmanlarının en çok sığındığı şey mülteciler üzerinden toplumda korku yaratmalarıdır. Irkçılar kendi bölgelerindeki mültecilerin sayısını abartmışlardır. Diyelim ki o yerde bin kişi mülteci var. Irkçılar öylesine öyle bir kampanya oluşturuluyor ki, orada yaşayan insanlar 10 binler olduğunu düşünüyor. Hatay Belediye Başkanının söylediği sözün hiçbir orijinal tarafı yok. Avrupa'daki ırkçıların kullandığı sözün sadece kelimelerin değiştirilerek söylenmiş olması. Bu açık bir nefret suçudur. Bu bir kere Suriyeliler'in hedef gösterilmesidir. Hatay Belediye başkanı yanlış bilgi vermiştir. Biz bu açıklamayı güçlü bir şekilde kınıyoruz. Bu açıklamanın nefret suçu olduğunun altını çiziyoruz.