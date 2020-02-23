Kepez Belediyesi Ulusal Müzik Ödülleri Yarışması sona erdi

23.02.2020 10:38 | Son Güncelleme: 23.02.2020 10:38

Kepez Belediyesince bu yıl altıncısı düzenlenen Ulusal Müzik Ödülleri Yarışması, final gecesiyle tamamlandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Erdem Bayazıt Kültür Merkezi'nde yapılan final gecesine Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, eşi Ayşe Tütüncü ile katıldı.

Toplam 282 kişiyi eleyerek finale kalan 12 yarışmacı, jüri karşısında performanslarını sergiledi. Şarkıcı, söz yazarı ve besteci Zeynep Dizdar da yarışmada jüri üyeliği yaptı. Dizdar, şarkıları ile geceye renk kattı.

Müzik şöleninin ardından oylama sonuçlarına geçildi. Sonuçlarına göre Orkun Kahriman birinci, Halil İbrahim Aktaş ikinci ve Mali Günay da üçüncü oldu.

Dereceye girenlerin ödüllerini Başkan Tütüncü verdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tütüncü, Ulusal Müzik Ödülleri Yarışması'nın 6 yıldır aynı heyecanla devam ettiğini belirtti.

Her yılın şubat ayında gerçekleştirilen yarışmanın Türkiye'nin gençlerine çok önemli bir imkan sağladığını vurgulayan Tütüncü, "Belki yıllarca gizli kalacak yetenekleri gün yüzüne çıkarmak için atılan bu adım aslında Türk gençliğine verilen çok büyük bir kıymetin ifadesidir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA