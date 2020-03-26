Kent içi ulaşımda büyükşehir farkı Hatay Büyükşehir Belediyesi altyapı ve üstyapı çalışmalarını kentin her noktasında sürdürerek hizmet üretmeye devam ediyor.

Antakya Güzelburç Mahallesi'nde beton asfalt serimine başlayacak olan Büyükşehir Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, ilk olarak PMT(temel tabaka) serimi gerçekleştirdi. Büyükşehir ekipleri, vatandaşların hem mahalle hem ilçe genelindeki ulaşımda sıkıntı yaşamaması için yapılan çalışmanın en kısa sürede tamamlanacağını ifade etti. Kaynak: Bültenler