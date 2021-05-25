Kene ölümlerine bir yenisi eklendi
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Kene ölümlerine bir yenisi eklendi

İhlas Haber Ajansı / Bahadır Muhlis Gökgül - Haberler | Sağlık

Kene ölümlerine bir yenisi eklendi Yozgat'ta koltuk altına yapışan keneyi çıkaran 65 yaşındaki kadın, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kene ölümlerine bir yenisi eklendi

YOZGAT - Yozgat'ta koltuk altına yapışan keneyi çıkaran 65 yaşındaki kadın, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesi Melikli köyünde yaşayan 65 yaşındaki Gülbeyaz Bayındır, yaklaşık 10 gün önce vücuduna yapışan keneyi kendi imkanlarıyla çıkardı. Bir süre sonra rahatsızlanan kadın, Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakımda KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören kadın, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Gülbeyaz Bayındır, Melikli köyünde toprağa verildi.

Kentte son günlerde 100'ün üzerinde kişiye kene yapıştığını ve 15 kişinin hastanede tedavi altında olduğu bildirdi.

Kene ölümlerine bir yenisi eklendi
Kene ölümlerine bir yenisi eklendi
Kene ölümlerine bir yenisi eklendi
Kene ölümlerine bir yenisi eklendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Bahadır Muhlis Gökgül

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