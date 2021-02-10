26 yaşındaki genç, kendisini elektrik direğine asıp intihar etti
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26 yaşındaki genç, kendisini elektrik direğine asıp intihar etti

10.02.2021 16:51 | Son Güncelleme: 10.02.2021 17:16
26 yaşındaki genç, kendisini elektrik direğine asıp intihar etti

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde su almaya giden bir vatandaş, elektrik direğine asılı genci görünce ekiplere haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, 26 yaşındaki gencin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesi Saraylı köyünde su almaya giden bir vatandaş elektrik direğinde kendini iple asmış birini görünce hemen jandarma ve 112'yi arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen ekipler, yaptıkları kontrolde Ahmet T. olduğu belirlenen kişinin öldüğünü tespit etti.

BUNALIMDA OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Ahmet T'nin cansız bedeni Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi morguna gönderildi. Ahmet T'nin bir süredir bunalımda olduğu belirtildi.

26 yaşındaki genç, kendisini elektrik direğine asıp intihar etti
26 yaşındaki genç, kendisini elektrik direğine asıp intihar etti
26 yaşındaki genç, kendisini elektrik direğine asıp intihar etti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Soner GÜLEZER

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