Kendisini bir anda boşluğa bıraktı! Ankara Kalesi'ndeki intihar anı kamerada

Ankara'da esnaf olduğu iddia edilen bir kişi Ankara Kalesi'nin surlarından kendisini boşluğa bıraktı. Hemen hastaneye kaldırılan vatandaş tedavi altına alındı. Şahsın bilincinin kapalı, nabzının da düşük olduğu öğrenildi. İntihar anı ise çevrede bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Ankara Kalesi'nde meydana geldi. Esnaf olduğu iddia edilen ve adının Günay K. olduğu öğrenilen şahıs Ankara Kalesi'nin surlarına çıktı.

KENDİSİNİ BİR ANDA BOŞLUĞA BIRAKTI

Şahsı surlarda gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirirken, olay yerine gelen polisler vatandaşı ikna ederek intihardan vazgeçirmeye çalıştı. Günay K., polislerin ve çevredekilerin tüm uyarılarına rağmen kendisini bir anda boşluğa bıraktı.

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

Kale surlarından atlayan şahıs sağlık ekipleri tarafından Ankara Hastanesi'nin acil bölümüne kaldırıldı. Tedavi altına alınan şahsın bilincinin kapalı ve nabzının düşük olduğu öğrenildi.

OLAY KAMERAYA YANSIDI

Öte yandan intihar anları çevrede bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde surlardaki şahsın bir anda kendisini boşluğa bıraktığını görüldü. İntihar anına ait görüntüler ise sosyal medyada kullanıcıların en çok konuştuğu konulardan biri oldu.