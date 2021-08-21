Kendisini "aşı tembeli" olarak nitelendiren Kovid-19 hastasının ibretlik hikayesi

Antalya'da ailesinden 9 kişi, bayramlaşma sırasında yakalandıkları yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) aşı oldukları için kolay atlatan Alpaslan Arslan, tedavisinin sürdüğü hastane odasından aşı olmamasının pişmanlığını ve yaşadığı sıkıntıları paylaştı.

Antalya'da ailesinden 9 kişi, bayramlaşma sırasında yakalandıkları yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) aşı oldukları için kolay atlatan Alpaslan Arslan, tedavisinin sürdüğü hastane odasından aşı olmamasının pişmanlığını ve yaşadığı sıkıntıları paylaştı.

52 yaşındaki turizmci Arslan'ın, aile arasında yaptıkları bayramlaşma sırasında kendisiyle birlikte 12 kişi Kovid-19'a yakalandı. Aileden 9 kişi, bazılarının kronik rahatsızlıkları olmasına rağmen aşı oldukları için hastalığı kolay atlattı. Aşı olmayan Arslan, 21 yaşındaki kızı ve bacanağının 17 yaşındaki oğlu ise günlerce tedavi gördü.

Tedavisi hastanede devam eden ve nefes almakta zorlanan Arslan, oksijen seviyesini 90'ın üzerinde tutmak için 24 saat cihaza bağlı yaşıyor.

Kronik böbrek ve şeker hastası 71 yaşındaki kayınvalidesi ve KOAH hastası 81 yaşındaki kayınpederi Kovid-19'u ilaç kullanmadan rahatça atlatmasına rağmen aşı olmadığı için zor günler geçiren Arslan, "Bir aşı tembelinin hikayesini anlatacağım" diyerek çektiği videoyla pişmanlığını dile getirdi.

"Kendimi bir anda aşı tembellerinin içinde gördüm"

Herkesin kendisinin durumundan ibret almasını isteyen Arslan, AA muhabirine, bir bayram ziyareti sonrası hayatının tamamen değiştiğini söyledi.

Bayramın üçüncü günü ailece bayramlaştıklarını, ağabeyi Kovid-19'a yakalanınca sırasıyla 12 kişide belirtiler ortaya çıktığını anlatan Arslan, "Eğitimli biriyim. Eğriyi doğruyu bilen biriyim. Bu olay olunca iş değişti. Kendimi bir anda aşı tembellerinin içinde gördüm. Aşı olmam için mesaj iki defa geldi. Bugün yarın derken bugünlere kadar süreç uzadı." dedi.

"Şimdi bu yatakta sürünüyorum. Aşı olmadığım için bu sıkıntıları çekiyorum"

Arslan, durumunun günden güne kötüye gittiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Nefessiz kalırım diye korkumdan lavaboya bile gitmiyorum. Solunum cihazını çıkartır çıkartmaz nefessiz kalıyorum. Şimdi bu yatakta sürünüyorum. Aşı olmadığım için bu sıkıntıları çekiyorum. Hiç vakit kaybetmeden, benim gibi tembellik etmeden acil şekilde kendinizi hastaneye ya da aile hekiminize atın ve acil şekilde aşınızı yaptırın. Hiç bu kadar sıkıntı çekeceğimi düşünmezdim, kendimi güçlü hissederdim. İlk defa hastaneye yatırıyorum. Hiç grip olmadım. Nezle olduğumda bir bardak limonlu suyla geçiştirirdim. Kendime bu konuda bir güven vardı ama bu virüs güvenle olacak iş değil. İnsanı yerden yere vuruyor. Beni şu an yatırdı, çok sıkıntı çekiyorum. Kendime o kadar çok kızıyorum ki..."

Arslan, herkese acil şekilde aşı yaptırması çağrısında bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tahsin Küçükkaraca