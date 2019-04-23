Yaşlı Adam, Kendisine Yer Vermeyen Kadının Kucağına Oturup Tokat Attı!
Çin'in Gansu eyaletinin başkenti Lanzhou'da yaşlı bir adam, seyir halindeki yolcu otobüsünde bir kadından kendisine yer vermesini istedi. Yolcu, kendisine yer vermek istemeyen kadının zorla kucağına oturup tokatladı.
Çin'de yaşlı bir adam, otobüste kendisine yer vermeyen kadının kucağına oturup kadına defalarca tokat attı.
OTOBÜS ŞOFÖRÜNÜN MÜDAHALESİ İŞE YARAMADI
Çin'de ilginç bir olay yaşandı. Gansu eyaletinin başkenti Lanzhou'da yaşlı bir adam, seyir halindeki yolcu otobüsünde bir kadından kendisine yer vermesini istedi. Yolcu, kendisine yer vermek istemeyen kadının zorla kucağına oturdu. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, yolcuların olaya müdahale etmemesi üzerine otobüs şoförünün aracı durdurduğu ve yaşlı yolcuyu kadının kucağından indirmeye çalıştığı görüldü. Otobüs şoförüne direnen yaşlı adam, daha sonra ise kadını defalarca tokatladı. Otobüs şoförünün müdahalesine rağmen kadının kucağından inmeyen yaşlı adamın bir süre sonra kadının kendisini itmesiyle yere düştüğü görüldü.
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Cok iyi yapmis,Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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EN SONUNDA ÇARPILIYOR.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Bizde de basiötülüye yer vermeyin ce böyle olucak yakinda.Cevap Yaz 13 53 Yayından KaldırAZAD: kapalı açık fark etmez yaşlıya hastaya yer vermesen de ben seni her türlü döverimYayından KaldırHAMİT: basörtu iyi batmis sanaTüm 6 yorumu okumak için tıklayın3 2 Yayından Kaldır