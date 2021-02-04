Kendisine ateş edip, eşini öldüren kayınbiraderinden şikayetçi olmadı

KONYA'da eniştesi Ebu Müslüm Kip ile tartışırken tabancayla rastgele ateş açarak ablası Bahtiyar Kip'in ölümüne yol açan Hüseyin Başaran'ın (37), 'kasten adam öldürme' suçundan yargılanmasına devam edildi. Başaran savunmasında, "Havaya bir el ateş ettim. Daha sonra ablamın öldüğünü öğrendim ama enişteme karşı hiç ateş etmedim" dedi. Duruşmaya katılan Ebu Müslüm Kip ise kayınbiraderi Başaran'dan şikayetçi olmadığını belirterek, "Eşimi, kardeşini öldürdü. Yaptığından utansın. Şikayetçi değilim" dedi.

Olay, 14 Mart 2020'de merkez Meram ilçesi Sahibi Ata Mahallesi Kale Sokak'ta meydana geldi. Aynı mahallede oturan Hüseyin Başaran, evin penceresinde duran eniştesi Ebu Müslüm Kip ile tartıştığı sırada tabancayla rastgele ateş açtı. Tabancadan çıkan kurşunlar eniştesi Ebu Müslüm Kip'in yanındaki ablası Bahtiyar Kip'in vücuduna isabet etti. Kanlar içinde kalan Bahtiyar Kip, yaşamını yitirirken Hüseyin Başaran da gözaltına alındı.

SAĞLIK KONTROLÜNE GÖTÜRÜLÜRKEN ŞARKI SÖYLEDİGözaltına alınan Hüseyin Başaran, sağlık kontrolüne götürülürken şarkı söylemesi dikkat çekti. Başaran emniyetteki ifadesinde, "Enişteme ateş ettim. Ablamı ben öldürmedim, başkası öldürmüştür" dedi. Başaran, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.YARGILANMASINA DEVAM EDİLDİKonya 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklu Başaran'ın yargılanmasına bugün devam edildi. SEGBİS yöntemi ile duruşmaya katılan Başaran, savunmasında olayın nasıl gerçekleştiğini anlattı. Başaran, şöyle konuştu: "Eniştem Ebu Müslüm Kip'in alt katında yeğenlerim oturuyordu. Tesadüfen onların evinden çıkan bir erkek gördüm. Alkol almıştım. Yeğenimin başı belada zannedip yanına gittim. Diğer yeğenimin cezaevinde olan eşi için gelmiş. Tanımıyordum. Bir sıkıntı mı var diye sordum? Hayır, dediler. Ben de 'Sen Nazım'ı tanıyor musun?' dedim. Bana, 'hayır' dedi ve dönüp, koşarak kaçmaya başladı. O sırada eniştem Müslüm Kip geldi ve 'Sen benim kızlarıma, oğullarıma karışamazsın' deyip beni dövdü. Daha sonra oradan uzaklaştım eve gittim. Durumu babama anlattıktan sonra eğlence merkezinde çalışan ağabeyim Haydar Başaran'ın yanına gittim. Beni orada misafir etti ve durumu ona da anlattım. Oradan ayrılıp eve gittim." 'ENİŞTEME DEĞİL, HAVAYA ATEŞ ETTİM'Bir süre sonra ağabeyi Haydar Başaran'ın sarhoş şekilde eve geldiğini ve ardından eniştesi Ebu Müslüm Kip'in evine gittiğini belirten Başaran, "Ağabeyim, bizim evin kapısına geldi sarhoştu. Sinirle eniştemin evine doğru gidince ben de daha önceden satın aldığım ruhsatsız silahı alarak abimin peşinden gittim. Eniştem ve ablamla pencereden tartıştık. O sırada bir silah sesi duydum. Ben de silahımı çıkarıp, havaya bir el ateş ettim. İlk başta ne olduğunu anlamadım. Daha sonradan ablamın öldüğünü öğrendim ama enişteme karşı hiç ateş etmedim" diye konuştu. 'EŞİMİ ÖLDÜRDÜ, YAPTIĞINDAN UTANSIN, ŞİKAYETÇİ DEĞİLİM'Eşi ölen Ebu Müslüm Kip de duruşmadaki ifadesinde kayınbiraderi Hüseyin Başaran'dan şikayetçi olmadığını söyledi. Kip "Sadece o gün damadımın arkadaşı geldi ve ben bir sorun mu var, diyerek onu gönderdim. Ancak kayınbiraderim sürekli 'Seni ve karını öldüreceğim' diye tehdit ediyordu. Olay sırasında eşim ve ben yan yanaydık. Pencereden tartışıyorduk. Hüseyin silahını çıkararak bize doğru ateş etti ve eşimi öldürdü. O sırada da beni ve eşimi tehdit ediyordu. Sanık kardeşini öldürdü. Yaptığından utansın, şikayetçi değilim" dedi.'OĞLUMUN AKIL SAĞLIĞI YERİNDE DEĞİL'Mahkemede tanık olarak dinlenen Hüseyin Başaran'ın babası Durmuş Başaran ise oğlunun akıl sağlığının yerinde olmadığını öne sürerek bu konunun üzerinde durulması gerekildiğini söyledi.

Mahkeme heyeti sanık Hüseyin Başaran'ın akıl ve ruh sağlığının yerinde olup olmadığını belirlenmesi için rapor alınmasını isteyerek davayı erteledi.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Salih BÜYÜKSAMANCI