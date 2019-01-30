Kendini Ömer Bin Hattab Olarak Tanıtan Adam, 4 Kadınla Yaşadığı Çarpık İlişkiye, Dini Alet Etti!
ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programında Nagihan isimli mağdur kadının annesi olan Meral Hanım, kızının meleklerle konuştuğunu öne süren ve 4 kadınla çarpık ilişki yaşayan Ömer Kara tarafından nasıl kandırıldığını anlatınca izleyicilerin ağzı açık kaldı.
ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programında Nagihan isimli mağdur kadının annesi olan Meral Hanım, kızının meleklerle konuştuğunu öne süren ve 4 kadınla çarpık ilişki yaşayan Ömer Kara tarafından nasıl kandırıldığını anlatınca izleyicilerin ağzı açık kaldı.
"MELEKLERLE KONUŞTUĞUNU SÖYLEDİ"
ATV'de ekrana gelen 'Esra Erol'da' programına meleklerle konuştuğu iddia edilen ve 4 kadınla çarpık bir ilişki yaşayan Ömer Kara olayı damgasını vurdu. Kızı Nagihan Durguç'un kendini 'Ömer Bin Hattab' olarak tanıtan Ömer Kara tarafından kandırıldığını söyleyen Meral Hanım, canlı yayına katılınca kan donduran detaylar bir bir ifşa oldu. Şu anda 36 yaşında olan kızının 5 yıldır kendisinden uzaklaşmaya başladığını söyleyen Meral Hanım, "Kızım üniversiteyi bitirdikten sonra çok güzel bir şirkette çalışmaya başladı. Ancak bir arkadaşı vasıtasıyla Ömer Kara ile tanışınca hayatı altüst oldu. Ömer Kara, manevi boyuttaki konuşmalarla, meleklerle internetten konuşmalarla, korku filmleri seyrettirerek benim kızımı içine kapalı bir hale getirdi. Onu bizden uzaklaştırmaya başladı" dedi.
"BİLGİSAYARINDA HZ. İSA'NIN RESİMLERİ VARDI"
İnternette özel bir topluluğun olduğu ve sadece özel davetle katılınabilen bir siteden kızı Nagihan'a yazılar geldiğini söyleyen Meral Hanım, kızının kendisine "Anne melekler senin için çok güzel şeyler söylüyorlar. Sen çok sıkıntı çekmişsin ama artık bundan sonraki hayatın çok iyi olacak" dediğini söyledi. Yine kızının bir gün kendisine mertebe atladığını da söylediğini belirten Meral Hanım, ardından şunları dile getirdi: "Bilgisayarında Meryem ile İsa'nın resimleri vardı. Eda ve Elif İzmirli isimdeki diğer arkadaşlarının bilgisayarında da bu resmi görmüştüm."
CANLI YAYINA BAĞLANIP SUÇLAMALARI REDDETTİ
Ömer Kara'nın Nazan Kara isminde bir kadınla resmi nikahlı evli olduğunu ve o kadından iki çocuğu olduğunu dile getiren Meral Hanım, Ömer bundan 15 yıl öncesinde Elif İzmirli ile birlikteymiş. Aradan 6-7 yıl geçtikten sonra Elif'in kardeşi Eda ile birlikte olmaya başlamış. Ardından da benim kızımla tanışmış." ifadelerini kullandı. Şu anda Ömer Kara'nın hem kendi kızından hem de Eda İzmirli'den 1 hafta arayla iki çocuğu dünyaya geldiğini iddia eden Meral Hanımın anlattıkları kan dondururken Ömer Kara da canlı yayına bağlanarak kendisine yöneltilen suçlamaları reddetti. Eda İzmirli ile görüşmediğini ve ondan olan çocuk hakkında konuşmak istemediğini söyleyen Kara, resmi nikahlı karısı Nazan Hanımla da boşanma aşamasında olduğunu ve yakında davanın sonuçlanacağını ifade etti.
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Meleklerne deyil uc harflilerle konusmusturCevap Yaz Yayından Kaldır
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İNSANLARI KANDIRMASI AYRI BİR OLAY AMA DÖRT KADINLA ÇARPIK İLİŞKİ YAŞAYAN ADAM DİNİ ALET ETTİ FALAN DEMEK YANLIŞ SÖZDE MÜSLÜMAN DİNİNİ KİTABINI BİLMEYEN ARKADAŞLAR NİSA SÜRESİ 34 ÂYET VE DİĞERLERİ Bİ AÇIN OKUYUN İNANDIĞINIZ KİTABI ANLAYARAK DİYANET İŞLERİNİN ÇEVRESİYLE OKUYUN ÖĞRENİN GELİN YORUM YAPIN İSLAMİYET TE DÖRT KADINLA EVLENMEK VARDIR VE DÖRT SONRA İMKANIN HALİN VAKTİN YERİNDEYSE CARİYELERİN BİLE OLABİLİR .HİÇ KİMSE KIVIRMASIN ONOYLE DEĞİL ASLINDA SÖYLE BÖYLE DEMESİN İNANDIĞINI DİN BU İNANDIĞINI KUTSAL KİTABINDA BU YAZIYOR KARDEŞİM HİC KİVRANMAYİN.Cevap Yaz 1 7 Yayından Kaldır
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Ya neyin ve kimin hesabı bu ya? Kimse bu konuda dini alet etmesin! Dini olan bir kız veya erkek nikah dışında birbirleriyle duygusal birliktelik yaşayamaz, hatta kapalı kapılar arkasında hiç duramaz! Burada şunu söylemeden edemeyeceğim! İt ekmekten kaçmaz diye bir söz vardır ki! Yani kızlar elini uzatırsa erkeklerde o eli tutar!!! Onun için ben bu konularda bir kadın olarak kız ve kadınları daha çok suçlu buluyorum, eliyle eden beliyle çeker, bu kadarCevap Yaz 7 5 Yayından Kaldır
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tophane lübnan lokantası o civarda bir yerde ilginzCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Geçenlerde de birisi Hızır''ım diye dolandırıcılık yaptı. Vay benim dini bütün, temiz, saf vatandaşlarım.Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır