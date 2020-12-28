Yaşlı adam kendini bıçakla doğradı! Esnaf son anda yetişti
Balıkesir'in Edremit ilçesinde bunalıma giren yaşlı adam, kendini bıçakla doğradı. Yaşlı adam, çevrede bulunan esnafın müdahalesi sayesinde son anda kurtarıldı.
Öğle saatlerinde Çayiçi Caddesinde kimsesi olmadığı belirtilen 65 yaşındaki Mehmet Ö., girdiği bunalım sonucu boğazını ve yüzünü bıçakla kesmeye başladı.
SON ANDA KURTARILDI
Durumu gören çevre esnafı, durumu hemen 112 ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaşlı adam son anda kurtarılırken, 112 ambulansına alındı. Mehmet Ö. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra kesiklerin tedavisi için hastaneye kaldırıldı.
SAĞLIK DURUMU İYİ
Öte yandan, olay yerine gelen sağlık ekibinden bir kişi basın mensubuna engel olmaya çalışıp hakaretler yağdırdı. Yaşlı adamın durumunun ise iyi olduğu öğrenildi. Polisin olayla ilgili tahkikatı sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı