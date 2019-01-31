Göl Kenarında Kendini Asan Vatandaş, Şans Eseri Kurtarıldı
Adana'da maddi sıkıntılar yaşayan Ali Bülent Kılıç, kendini ağaca asarak intihar girişiminde bulundu. Bu sırada göl kenarında spor yapan bir vatandaş, durumu fark edip ipi keserek Kılıç'ı kurtardı.
Adana'da Seyhan Baraj Gölü kenarında kendini bir ağaca asmak isteyen şahsı yoldan geçen bir vatandaş ipi keserek kurtardı.
MADDİ SIKINTILAR YAŞIYORDU
Olay, merkez Çukurova ilçesi Göl Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, maddi sıkıntılar yaşayan Ali Bülent Kılıç, intihar etmeye karar verdi. Kılıç, Adnan Menderes Bulvarı'nda Seyhan Baraj Gölü kenarına gelerek burada bir süre bekledikten sonra ağaca ip takıp bunu da boynuna asarak intihar girişiminde bulundu.
İPİ BIÇAKLA KESİP KURTARDILAR
Bu sırada göl kenarında spor yapan bir vatandaş, Kılıç'ı görünce yanında bulunan bıçakla ipi kesip onu kurtardı. Sağlık ekiplerini ve polisi arayan vatandaş, Kılıç'ın başında beklemeye başladı. Bir süre sonra olay yerine gelen ambulans ile Kılıç hastaneye kaldırıldı. Kurtaran vatandaş ise ifade vermek üzere polis merkezine götürüldü. Olaydan geriye ise ağaca asılı ip kaldı.
Hastaneye kaldırılan Kılıç'ın hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi.
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Adamlar sabah sporu yaparken bile cebinde bicakla geziyorlar :)))Cevap Yaz 16 Yayından Kaldır