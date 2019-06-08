Kendi düğününde dans etmeyen Acun Ilıcalı Mesut Özil'in düğününde kendinden geçti

Yıldız futbolcu Mesut Özil ve manken Amine Gülşe, muhteşem bir düğünle düya evine girdi. Yılın düğününe katılanlar arasında ünlü medya patronu Acun Ilıcalı da vardı. Ilıcalı kızı Leyla ile düğüne katıldı.

DANSI GECEYE DAMGA VURDU

Acun Ilıcalı nikah sonrası yapılan partide dans etti. Kendi düğününde bile eski eşi Şeyma Subaşı ile dans etmekten kaçınan Ilıcalı'nın dansı düğüne damga vurdu. Ilıcalı kendi düğününde bile dans etmemiş ve bu uzun süre konuşulmuştu.

ENGİN ALTAN DA DANS ETTİ

Diriliş'in başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan da Mesut Özil'le dans etti. O anlar davetlilerin kamerasına yansıdı.