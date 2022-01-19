Kenan Yaşar kimdir? sorusu gündem oldu. Bugün Anayasa Mahkemesi üyesi Celal Mümtaz Akıncı'nın emekliye ayrılacak olması nedeniyle Meclis'te Anayasa Mahkemesi üye seçimi yapıldı ve üyeliğe Kenan Yaşar seçildi. Peki, Kenan Yaşar kimdir? Kenan Yaşar nereli, mesleği ne? Kenan Yaşar hayatı ve biyografisi! İşte detaylar...

Baro başkanları, Anayasa Mahkemesi üyeliği için serbest avukatlar arasından TBMM'ye bildirilecek üç adayı belirledi. Bugün Anayasa Mahkemesi üyesi Celal Mümtaz Akıncı'nın emekliye ayrılacak olması nedeniyle Meclis'te Anayasa Mahkemesi üye seçimi yapıldı ve üyeliğe Kenan Yaşar seçildi. Peki, Kenan Yaşar kimdir? Kenan Yaşar nereli, mesleği ne? Kenan Yaşar hayatı ve biyografisi! Detaylar haberimizde...

KENAN YAŞAR KİMDİR?

Kenan Yaşar, 1971 yılında Çorum Mecitözü'de dünyaya geldi. Kenan Yaşar, aslen Selanik göçmenidir.

İlk, orta ve lise öğrenimi İskilip'te okudu. Lise yıllarında şiir ve edebiyata ilgi duydu. Çok sayıda şiiri bulunan Kenan Yaşar, bir dönem 'Aşkın -e Hali' adlı edebiyat dergisi çıkarmıştır. Önlisans eğitimini İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tapu Kadastro bölümünde, lisans eğitimini ise Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamladı. 1996 yılından Çorum Barosuna kaydolarak serbest avukatlık yapmaya başladı. AK Parti Çorum İl Başkan Yardımcılığı yaptı. 2015 genel seçimlerinde milletvekili aday adayı oldu fakat partisi tarafından tercih edilmedi. Çorum Barosu'nda genel sekreter olarak görev yaptı. 2018-2022 yılları arasında Çorum Baro Başkanlığı yaptı.

19 Ocak 2022'de Meclis'te yapılan oylamada Kenan Yaşar'a 282, Bilal'e 104 ve Göğebakan'a ise 25 oy çıktı ve Kenan Yaşar Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilen isim oldu.

ANAYASA MAHKEMESİ ÜYELİĞİNE KİM SEÇİLDİ?

Afyonkarahisar Barosu Başkanıyken 2010'da AYM üyeliğine seçilen ve yaş haddinden emekli olacak Celal Mümtaz Akıncı'nın yerine üye seçecek TBMM'ye serbest avukatlar arasından üç aday bildirilmesi için seçim yapıldı.

Türkiye Barolar Birliğinde gerçekleştirilen ve 82 baro başkanının oy kullandığı seçim sonucunda 27 aday adayı arasından TBMM'ye bildirilecek adaylar Çorum Barosu Başkanı Kenan Yaşar, Diyarbakır Barosu Üyesi Zülal Erdoğan Bilal ve Erzurum Barosu Başkanı Talat Göğebakan oldu.

TBMM Genel Kurulu, bu üç aday arasından yeni Anayasa Mahkemesi bugün seçti. Meclis'te yapılan oylamada ise Yaşar'a 282, Bilal'e 104 ve Göğebakan'a ise 25 oy çıktı ve Kenan Yaşar Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilen isim oldu.

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