Kenan İmirzalıoğlu, Kurtlar Vadisi Kaos'a yeşil ışık yaktı

Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, yakın zamanda çekimlerine başlanacak olan Kurtlar Vadisi Kaos'a yeşil ışık yaktı. Diziden teklif gelmediğini ancak olursa oynayabileceğini kaydeden İmirzalıoğlu, "Gelen teklif olursa neden olmasın" dedi.

Türk dizi tarihinin en çok sevilen ve izlenilen yapımları arasında yer alan Kurtlar Vadisi, Kaos olarak yeniden ekranlara geliyor. Yakın zamanda çekimlerine başlanacak olan dizi, adı henüz paylaşılmayan bir kanalla imzaları attı.

"TEKLİF OLURSA NEDEN OLMASIN"

Haberi şimdiden hayranlarını heyecanlandıran yapıma, Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının sunucusu Kenan İmirzalıoğlu da yeşil ışık yaktı. Geçtiğimiz günlerde Cihangir'de bir plakçıda kameralara yansıyan İmirzalıoğlu, diziden teklif gelip gelmediği soruları üzerine, "Arkadaşlar teklif geldiğini ben de gazeteden öğrendim. Oyunculuğu bırakmadık. Herhangi bir teklif yok ancak gelen bir teklif olursa neden olmasın" dedi.

"BEBEK OLDUĞU İÇİN NORMALLEŞEMİYORUZ"

Geçtiğimiz aylarda baba olma heyecanı yaşayan ünlü oyuncu, özel hayatıyla ilgili de şunları söyledi: "Evde bebek olduğu için biz fazla normalleşemiyoruz. Tedbirler devam ediyor. İnşallah yaza kadar sağlıklı bir şekilde normale döneriz. Pandemi artık herkesi yormaya başladı."