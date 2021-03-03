Kenan İmirzalıoğlu, Kurtlar Vadisi Kaos'a yeşil ışık yaktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kenan İmirzalıoğlu, Kurtlar Vadisi Kaos'a yeşil ışık yaktı

03.03.2021 17:28 | Son Güncelleme: 03.03.2021 20:17

Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, yakın zamanda çekimlerine başlanacak olan Kurtlar Vadisi Kaos'a yeşil ışık yaktı. Diziden teklif gelmediğini ancak olursa oynayabileceğini kaydeden İmirzalıoğlu, "Gelen teklif olursa neden olmasın" dedi.

Türk dizi tarihinin en çok sevilen ve izlenilen yapımları arasında yer alan Kurtlar Vadisi, Kaos olarak yeniden ekranlara geliyor. Yakın zamanda çekimlerine başlanacak olan dizi, adı henüz paylaşılmayan bir kanalla imzaları attı.

Kenan İmirzalıoğlu, Kurtlar Vadisi Kaos'a yeşil ışık yaktı

"TEKLİF OLURSA NEDEN OLMASIN"

Haberi şimdiden hayranlarını heyecanlandıran yapıma, Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının sunucusu Kenan İmirzalıoğlu da yeşil ışık yaktı. Geçtiğimiz günlerde Cihangir'de bir plakçıda kameralara yansıyan İmirzalıoğlu, diziden teklif gelip gelmediği soruları üzerine, "Arkadaşlar teklif geldiğini ben de gazeteden öğrendim. Oyunculuğu bırakmadık. Herhangi bir teklif yok ancak gelen bir teklif olursa neden olmasın" dedi.

"BEBEK OLDUĞU İÇİN NORMALLEŞEMİYORUZ"

Geçtiğimiz aylarda baba olma heyecanı yaşayan ünlü oyuncu, özel hayatıyla ilgili de şunları söyledi: "Evde bebek olduğu için biz fazla normalleşemiyoruz. Tedbirler devam ediyor. İnşallah yaza kadar sağlıklı bir şekilde normale döneriz. Pandemi artık herkesi yormaya başladı."

Kenan İmirzalıoğlu, Kurtlar Vadisi Kaos'a yeşil ışık yaktı
Haber Yorumları (2)
GEBER: adam değildir kendisi beter ol
Cevap Yaz 2 3 Yayından Kaldır
HADİ: kenan yakışır bencede ayrıca efsane diziye efsane oyuncuları toplayın. bu kadar aradan sonra hızlı giriş olmalı. haaaa ben gebermeden başlayacaksa başlasın kaç yıl oldu lan
Cevap Yaz 3 3 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Pervin Buldan Berat Albayrak Fahrettin Altun
Magazin Zeki Müren Hakan Akkaya Müslüm Gürses Mustafa Ceceli
Spor Gomes Can Bartu Emre Taşdemir Mustafa Yumlu Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Türk Mart
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kenan İmirzalıoğlu, Kurtlar Vadisi Kaos'a yeşil ışık yaktı - Magazin Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.3.2021 20:17:30. #1.14#
title