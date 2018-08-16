Kenan Doğulu Bayramda Ege'de

Kenan Doğulu, bayramın birinci günü Marmaris Amfitiyatro'da, üçüncü günü ise Kuşadası Amfitiyatro'da sahne alacak. 25 Ağustos Cumartesi günü ise "Ken on the Beach" projesiyle Alaçatı'nın gözde plajı Spiaggia Grande'de konser verecek.

Kenan Doğulu muziğin ve dansın enerjisini yazın en güzel sahillerine taşımaya devam ediyor.