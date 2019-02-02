Genç Şarkıcı Kelsy Karter, Yanağındaki Dövmenin Kalıcı Olmadığını Açıkladı

24 yaşındaki şarkıcı Kelsy Karter, bir hafta önce Instagram hesabından, yanağına yaptırdığı Harry Styles'ın dövmesini paylaşarak olumlu ve olumsuz birçok eleştirinin merkezinde yer aldı.

''BİR GÜN PİŞMAN OLACAKSIN''

Güzel şarkıcı Karter'ın, ''Anne bak, kendime ne yaptım'' notuyla Instagram hesabından paylaştığı, One Direction grubu ile üne kavuşan şarkıcı Harry Styles'ın yüzünün yer aldığı dövmeye kısa zamanda sayısız yorum yapıldı. Kullanıcıların birçoğu dövmenin gerçek olduğunu düşünerek, "Bir gün pişman olacaksın" gibi yorumlar yapmaktan kaçınmadı. Ancak hiçbir şey göründüğü gibi değildi.

''O KADAR AKILSIZ DEĞİLMİŞSİN''

Tepkilerin odağında yer alan 24 yaşındaki Yeni Zelandalı şarkıcı Kelsy Karter, konuyla ilgili açıklama yaparak, dövmenin kalıcı olmadığını ve amacının yeni şarkısının reklamını yapmak olduğunu ifade etti. Üstelik söz konusu dövme için bir dövme sanatçısıyla 300 dolar karşılığında anlaştığını da ekledi. Karter'ın açıklamalarının ardından rahat bir nefes alan takipçileri ise ''Neyse ki o kadar da akılsız değilmişsin'' yorumlarını yaptı.