23.02.2020 14:24 | Son Güncelleme: 23.02.2020 14:26

Kelepçelenirken 'kalp pilim var, dikkat edin' diye yalvardı

ISPARTA'dan çaldığı otomobille geldiği Antalya'da kovalamacanın ardından yakalanan Sefer Türkoğlu (26), ellerini kelepçeleyen polislere "Cebimde kalp pilim var lütfen dikkat edin" diye yalvardı.

Olay, Kepez ilçesi Toptancı Hal Kavşağı'nda saat 11.00'de meydana geldi. Sefer Türkoğlu, 32 LV 317 plakalı otomobili Isparta'dan çalarak Antalya'ya geldi. Sabah saatlerinde kente giriş yaptığı plaka tanımlama sisteminden tespit edilen otomobil için polis ekipleri harekete geçerek kent genelinde araştırma başlattı. Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı oto hırsızlık büro amirliği ekipleri, otomobili Toptancı Hal Kavşağı'nda trafik ışıklarında beklerken gördü. Polisi fark eden Türkoğlu, hızla kaçarak uzaklaşmak istedi. 10 kilometre boyunca polisi peşine takan Türkoğlu, Ayanoğlu Mahallesi 1905 Sokak'ta izini kaybettirmek istedi. Polisin, sokağın diğer tarafından kendisine doğru geldiğini gören Türkoğlu, geri geri kaçmak isterken otomobiliyle aydınlatma direğine çarptı.

Kaza yapan otomobili sokak ortasına bırakarak kaçmaya başlayan Türkoğlu, gizlenmek için girdiği sitede polis tarafından gözaltına alındı. Yere yatırılarak ters kelepçe takılan Türkoğlu, polislere "Korktuğum için kaçtım ağabey. Cebimde kalp pilim var lütfen dikkat edin" diye yalvardı. Polis ekipleri, Türkoğlu'nu polis merkezine götürdü. Türkoğlu'nun, başka suçlardan da aranmasının olduğu belirlendi. Polis otomobili ise çekiciyle otoparka çektirdi.

Kaynak: DHA

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