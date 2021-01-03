Kefaret hangi gün oynuyor? Kefaret dizisi yeni bölüm ne zaman? Kefaret son bölüm izle, yeni bölüm canlı izle!

Usta oyuncu kadrosu ve sevilen konusu ile Kefaret dizisi yayınlandığı ilk günden beri ilgiyi toplamaya devam ediyor. Kefaret dizisi hakkında merak edilenleri sizler için derledik. Başrolleriyle oldukça dikkat çeken Kefaret yeni bölüm canlı izle! Kefaret 7. bölümde neler olacak? Kefaret 6. bölümde neler oldu? Kefaret yeni bölüm fragmanı izle!

Kendi izleyici kitlesini oluşturan ve oldukça dikkat çeken konusu ile sevilen Kefaret yeni bölüm izle! Kefaret 7. bölümde neler olacak? Kefaret 6. bölümde neler oldu? Kefaret dizisi hangi kitaptan uyarlanmıştır? Kefaret dizi oyuncuları kimlerdir?

KEFARET SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Geldiği gece Sude'yi gören Can böyle bir bilgiyi babasından saklamaya hakkı olmadığını söyleyerek annesiyle tartışır. Evlenmeye mecbur bırakılan Ahmet kendisine karşı kurduğu komplonun cezasını Meltem'den kat kat çıkartır. Sinan kaçırılma ile ilgili olarak ele geçirdiği yeni delillerle Sabri'nin kendilerini kandırmış olabileceği sonucuna ulaşır ancak bunu Zeynep'e nasıl söyleyeceğini bilememektedir. Zeynep'in yaşamı Sabri'den kalan büyük servet sayesinde artık çok başka olacaktır.

KEFARET HANGİ GÜN OYNUYOR?

Kefaret pazar akşamları ekranlara geliyor.

KEFARET 7. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kefaret dizisinin 7. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm bu akşam ekranlara gelecek.

KEFARET YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Münevver'in Ahmet'e attığı mesajı fark ederek ortadan yok olan Zeynep ve Sinan yerine Ahmet'in öfkesi Münü'ye patlar. Melisa'nın babasına yakalanan Can'ın başı derttedir. Bu sırada evlenmeye zorlanmak için Meltem'in sahte akrabaları tarafından kaçırılan Ahmet'in hayatı tehlikededir. Sude ile ilgili DNA raporunun gelmesiyle Zeynep'in hayatı bütünüyle değişir. Sinan, Elif'in kaçırılması ile ilgili sürpriz bilgilere ulaşır.

KEFARET OYUNCULARI KİMLER?

Ana karakterler:

Zeynep (Nurgül Yeşilçay)

Sinan Başkomiser (Mert Fırat)

Ahmet Çınarlı (Yurdaer Okur)

Nil (Ege Kökenli)

Yardımcı karakterler:

(Lavinya Ünlüer)

(Göktan Oktay Göztepe)

KEFARET HANGİ ROMANDAN UYARLANMADIR?

Kefaret, 25 Film imzalı, yönetmeliğini Mesude Erarslan'ın yaptığı, Mahinur Ergün'ün senaryosunu kaleme aldığı dram türündeki Türk yapımı televizyon dizisi. Zülfü Livaneli'nin Konstantiniyye Oteli romanından uyarlanmıştır.