Kediyle horon oynayan Karadenizliler sosyal medyada olay oldu
Sosyal medyada binlerce kez izlenen videoda 2 kişi kediyle horon oynadı. Görüntü ise kısa sürede paylaşım rekorları kırdı.
25.12.2019 14:16 | Son Güncelleme: 25.12.2019 14:21
Sosyal medyada yayılan ilginç görüntülere bir yenisi daha eklendi. Kediyi arasına alıp kollarından tutan 2 kişi horon oynadı.
KEDİNİN ŞAŞKIN BAKIŞLARI...
Görüntüde; 2 kişi aralarına aldıkları kediyle horon oynayıp o anları kameraya kaydetti. Görüntülere kısa sürede beğeni yağarken kedinin şaşkın bakışları izleyenleri güldürdü.