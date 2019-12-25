Kediyle horon oynayan Karadenizliler sosyal medyada olay oldu
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Kediyle horon oynayan Karadenizliler sosyal medyada olay oldu

Sosyal medyada binlerce kez izlenen videoda 2 kişi kediyle horon oynadı. Görüntü ise kısa sürede paylaşım rekorları kırdı.

25.12.2019 14:16 | Son Güncelleme: 25.12.2019 14:21
Kediyle horon oynayan Karadenizliler sosyal medyada olay oldu

Sosyal medyada yayılan ilginç görüntülere bir yenisi daha eklendi. Kediyi arasına alıp kollarından tutan 2 kişi horon oynadı.

KEDİNİN ŞAŞKIN BAKIŞLARI...

Görüntüde; 2 kişi aralarına aldıkları kediyle horon oynayıp o anları kameraya kaydetti. Görüntülere kısa sürede beğeni yağarken kedinin şaşkın bakışları izleyenleri güldürdü.


Haber Videosu

: Kediyle horon oynayan Karadenizliler sosyal medyada olay oldu
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