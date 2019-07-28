Silahla vurdukları yavru kediye işkence etmişler
Bursa'da tarlada ölüm kalım savaşı verirken bulunan kedi, bütün çabalara rağmen kurtarılamadı. Kedinin önce silahla vurulduğu sonra da sert bir cisimle işkence edildiği tespit edildi.
Bursa'da hayvanseverler tarafından tarlada ölüm kalım savaşı verirken bulunan kedi, bütün çabalara rağmen kurtarılamadı. Veterinerde yapılan tetkikler sonucu kediye önce tüfekle ateş edildiği ve vücudunda saçmalar olduğu ardından sert bir cisimle beline vurulduğu tespit edildi.
İddialara göre, Bursalı hayvanseverler, geçen hafta pazar günü Orhangazi'de yürüyüşe çıktı. Boş tarlada gezdikleri esnada kötü durumda olan bir kediyi fark ettiler. Kedinin yürüyemediğini gören vatandaşlar kaza geçirdiğini düşündü. Hayvanseveler kediyle ilgilenip gece geç saatlerde olmasına rağmen Veteriner Ersin Arslan'a getirdi. Burada müdahale edilen ve tetkikleri yapılan hayvanın vücudunda saçma olması ve darp izlerinin olması herkesi şoke etti. Talihsiz kedi bulunmasının ardından 24 saat sonra hayatını kaybetti.
"TETKİKLER SONUCU ŞOKE OLDUK"
Kediyi bulan ve veterinere yetiştiren Bursa Hayvanlarla Yaşam Derneği Başkan Yardımcısı Şükrü Yaşar, "Orhangazi'deki dernek arkadaşlarımızı ziyarete gittik. Kırsaldaki ziyaretimizde kedi gözümüze çarptı. Yerde arka ayakları tutmaz vaziyette yatıyordu. Hemen aldık. Orhangazi'de imkanlar kısıtlı olduğu için gece 3 olmasına rağmen Bursa'daki Veteriner Ersin Arslan'a getirdik. Burada yapılan tetkikler sonucu şoke olduk. İlk önce saçma atıldığını ardından sert bir cisimle vurulduğunu öğrendik. Bütün imkanlar seferber edildi, ama kurtulamadı. Çok acı bir durum, üzgünüz" dedi.
Kediye kimin ve neden işkence ettiği ise henüz bilinmiyor.
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bol bol şiddet içeren dizi izletin çocuklar gençlere bunlar iyi günler daha gelecekte berbat olaylarla karşılaşacağımız aşikarCevap Yaz Yayından Kaldır
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Habere Bak ! Kediye Neden Işkence Edildiği Bilinmiyormuş ? Masum Bir Hayvana Iskencenin Vahşetin Nedeni mi Olur.Tekrar Söylüyorum Yasalar Kanunlar Caydırıcı Değil.Bunu Herhangi Bir Canliya Yapan Herkese Yapar.Sonrada Çıkıp Suç Orani Neden Bu Kadar Artti Deniyor.Bu Vahseti Yapanlara Burdan Seslenmek Istiyorum Siz de Kendi Kaninizda Bogulacaksiniz Masumlar Sahipsiz Değil Onlari Yaratan Hesabini Elbette SorarCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Canlarım benim güvenmeyin şu insanlara artık. . bir insan korumasız kedi yavrusuna canice bu acımasızlığı yapa biliyorsa yazacak bir şey yok . insanlığınızdan utanın diyorum. . . tabiki hayvan değilsiniz. olamazsınız . çünkü hayvanlarda merhamet ve vicdan vardır . sizin yanınıza yaklaşıp aç bir yavruya bu canice saldırı hiç kabullenmez. demekki sizlerin misafir severliğiniz bu kadarmış Sizin gibi insanlar hayvanlara yardım etmeyi bırak insanlarda yardım etmez. . tek soru??? rahat uyuya biliyormuşsunuz????Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Onlar sadece acıktığı için yanınıza geliyor insana saldırmıyolar ne ister ki insan bu sevimli zararsız hayvandanCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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NASIL BİR YARATIK OKSİJEN İSRAFI CANLI BU VAHŞETİ YAPABİLİR BU VAHŞETİ YAPANLAR ÇOK AĞIR CEZALANDİRLMALİ TOPLUMDAN UZAK TUTULMALI AKIL VE RUH SAĞLIĞI TEDAVİSİ GÖRMELİ.Cevap Yaz 6 Yayından Kaldır
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Dünkü haberde ünyeli bir genz Özgür kuyuya düsen kediyi kurtarmak icin hayati pahasina kenidini kuya atarak kediyi kurtardi simdi haber Bursa yürekler acitiyoe insanliginiz öldümü vahsilar kedi sizden ne istedi namusunami saldirdi sana silahmi cekti sana küfürmü etti hayir hayir belki bir yudum su belki bir parca ekmek allah lanet siziCevap Yaz 4 Yayından Kaldır