Kediyi apartman kapısına sıkıştırıp öldüren iki kadına tepki yağdı

İstanbul Bakırköy'de bir kedinin can çekişerek öldüğü korkunç görüntüler, sosyal medyanın gündemine oturdu.

CAN ÇEKİŞMESİNE RAĞMEN MÜDAHALE ETMEDİ

Bir apartamana giren iki kadın, dış kapıyı sonuna kadar itip bıraktı. O anda dışarı çıkmak isteyen kedi kapının arasında sıkıştı. Kedinin seslerini duyan kadınlardan biri arkasını dönüp gelirken, hayvanın can çekişmesine rağmen kapıyı açmaması sosyal medyada büyük tepki çekti.

SANİYE SANİYE GÖRÜNTÜLENDİ

Kedinin can çekişerek ölmesi sonrası cesedi sıkıştığı apartman kapısından alındı. Korkunç görüntüler apartmanda bulunan güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülenirken, kadınların kimlikleri merak konusu oldu.