Kediye çarpmak istemeyen kadın sürücü bahçe duvarına çarptı

Samsun'da önüne çıkan kediye çarpmamak için direksiyonu kıran kadın sürücü aracıyla bahçe duvarına çarptı. Kazada şoför Saniye Kement ile çocukları Hasan Poyraz Kement (7) ve Mustafa Göktuğ Kement (3) yaralandı.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Tepecik Mahallesi 1551. Cadde'de saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Saniye Kement (39) idaresindeki 55 BD 570 kapalı kasa kamyonet ile seyir halindeyken önüne kedi çıktı.

BETON DUVARA ÇARPTI

Kediye çarpmamak için direksiyonu kıran Saniye Kement aracıyla yoldan çıkıp beton bahçe duvarına çarptı. Kazada, sürücü Saniye Kement ile çocukları Hasan Poyraz Kement (7) ve Mustafa Göktuğ Kement (3) yaralandı.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Yaralılar, 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kaldırılarak tedavi altına alındılar. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA