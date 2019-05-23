Çiftçiyi Pür Dikkat İzleyen Kedilerin Görüntüsü Milyonlarca Kez İzlendi

Japonya'da sadece kedilerin bulunduğu bir işletmede onlarca kedi tarlasını süren adamı izledi. Sadece kedilerin bakımı yapılan işletmede kalan onlarca kedinin görüntüsü milyonlarca kişi tarafından izlendi.

Japonya'nın Akita bölgesinde bulunan Yurihonjo kentinde, sadece kedilerin bulunduğu bir işletmede çok sayıda kedi, işletmenin yanı başındaki tarlayı süren çiftçiyi dakikalarca pür dikkat izledi. Kedilerin, çiftçinin her bir hareketini dakikalarca izlediği anların kaydedildiği görüntüler ise sosyal medyada büyük beğeni topladı. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerden biri 2.4 milyon diğeri ise 1.5 milyon kişi tarafından izlendi.

Sevimli kedilerin görüntüsü;

Kaynak: İHA