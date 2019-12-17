: 'Kedicik'lerin kaldığı iddia edilen lüks villa havadan görüntülendi

17.12.2019 16:22 | Son Güncelleme: 17.12.2019 19:41

Adnan Oktar suç örgütü üyelerinin yargılandığı davada ara kararını açıklayan mahkeme 91 sanığın adli kontrol şartıyla tahliye edilmesine hükmetmişti. Tahliye edilen 91 sanık hakkında mahkeme yurt dışına çıkış yasağı ve ev hapsi cezası verilmesine karar vermişti. Tahliye edilenlerin ise nerelerde kalacakları merak konusu olmuştu.

TAHLİYE EDİLENLER ARASINDA TANIDIK İSİMLER DE VAR

Tahliye edilenler arasında Adnan Oktar'a yakınlığıyla bilinen kod adı "İmparatoriçe" olan Ebru Altan'ın yanı sıra Mehmet Alp Ünlü, Serap Akıcıoğlu ve Tülay Kumaşçı yer alıyor.

KEDİCİKLER, KARTAL'DA BİR VİLLADA KALIYORLAR

Adli kontrolle cezaevinden çıkan 'kedicik'lerin Kartal'da lüks bir villada topluca kaldıkları iddia edildi. Villanın bahçe duvarlarının adeta kale gibi sarılıp kapatıldığı görüldü. Duvarların üzeri demir korkuluk ve sarmaşıklarla kapatılırken, dışarıdan bakıldığında villanın içerisinin görünmediği dikkatlerden kaçmadı.

Kediciklerin topluca kaldığı iddia edilen villa drone ile havadan görüntülendi.

91'i TAHLİYE OLMUŞTU

Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik 167'si tutuklu 226 sanığın yargılandığı davada ara kararını açıklayan mahkeme 91 sanığın adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi.

Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları karşısında duruşma salonlarında görülen duruşmaya Adnan Oktar'ın da aralarında bulunduğu 163'ü tutuklu 175 sanık ve tarafların avukatları katıldı. Tüm tutuklu sanıkların savunma yapmasının ardından Cumhuriyet savcısı, taleplere ilişkin görüşlerini bildirdi.

Savcı, örgütün elebaşı Adnan Oktar hakkında "Örgüt kurma", "Mal varlığı değerlerini aklama" ve "Şantaj" suçlarından tutuklu kaldığı süre itibariyle tahliye edilmesini talep ederken, "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "Çocuğun nitelikli istismarı" ve "Nitelikli cinsel saldırı" suçlarından tutukluluğunun devamını istedi.

Savcı ayrıca Adnan Oktar'ın üzerine atılı "Nitelikli dolandırıcılık" ve "Kasten öldürmeye teşebbüs suçlarından" da tutuklanmasını talep etti. Savcı, "Silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan tutuklu yargılanan 95 sanığın adli kontrol tedbiriyle tahliye edilmesini istedi.

Kaynak: İHA

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