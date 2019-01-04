Keçiye Tecavüz Eden Gençten Akıllara Durgunluk Veren Savunma
Doğu Afrika ülkesi Malawi'de keçiye tecavüz ederken yakalanan genç, "İlişkiye girmek için keçiden izin aldım" şeklindeki savunmasıyla şaşkına çevirdi.
Malawi'de keçiye tecavüz ederken yakalanan 21 yaşındaki Kennedy Kambani isimli genç, ifadesinde keçiden izin alarak böyle bir olaya kalkıştığını belirtti.
KEÇİNİN SAHİBİNE YAKALANDI
Doğu Afrika ülkesi Malawi'de akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. 21 yaşındaki Kennedy Kambani isimli genç, kaçırdığı keçiye tecavüz ederken yakalandı. Keçi sahibinin polise haber vermesi üzerine gözaltına alınan genç, emniyetteki savunmasıyla şaşkına çevirdi.
"HER ŞEY KEÇİNİN RIZASIYLA OLDU"
Tecavüz öncesi keçiden izin aldığını belirten genç, "Her şey keçinin rızasıyla oldu. Suç işlediğimi düşünmüyorum" ifadesini kullandı.
YORUMLAR (14)
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İyi izin aldıysan sıkıntı yok. Böyle demelerini bekliyordu herhalde .Cevap Yaz 7 Yayından Kaldır
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Keçi onu nasıl tahrik etti acabaCevap Yaz 18 Yayından Kaldır
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KEÇİYİ KESİP YERKEN İZİN Mİ ALIYORUZ?Cevap Yaz 39 5 Yayından Kaldır
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AH İNSANOĞLU AHH SEN HİÇ Mİ AKILLANMAYACAKSIN. !!!!!Cevap Yaz 10 22 Yayından Kaldır
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İnanmazsan Dayıya Sor Valla Keçiden İzin AldımCevap Yaz 22 Yayından Kaldır