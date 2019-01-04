Keçiye Tecavüz Eden Gençten Akıllara Durgunluk Veren Savunma

Keçiye Tecavüz Eden Gençten Akıllara Durgunluk Veren Savunma

Doğu Afrika ülkesi Malawi'de keçiye tecavüz ederken yakalanan genç, "İlişkiye girmek için keçiden izin aldım" şeklindeki savunmasıyla şaşkına çevirdi.

Malawi'de keçiye tecavüz ederken yakalanan 21 yaşındaki Kennedy Kambani isimli genç, ifadesinde keçiden izin alarak böyle bir olaya kalkıştığını belirtti.

KEÇİNİN SAHİBİNE YAKALANDI

Doğu Afrika ülkesi Malawi'de akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. 21 yaşındaki Kennedy Kambani isimli genç, kaçırdığı keçiye tecavüz ederken yakalandı. Keçi sahibinin polise haber vermesi üzerine gözaltına alınan genç, emniyetteki savunmasıyla şaşkına çevirdi.

"HER ŞEY KEÇİNİN RIZASIYLA OLDU"

Tecavüz öncesi keçiden izin aldığını belirten genç, "Her şey keçinin rızasıyla oldu. Suç işlediğimi düşünmüyorum" ifadesini kullandı.

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