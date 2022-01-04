Keçiören'de iki kültür merkezinin yapımı tamamlandı - Haberler
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Keçiören'de iki kültür merkezinin yapımı tamamlandı

Keçiören'de iki kültür merkezinin yapımı tamamlandı
Bültenler - Haberler | Güncel

Başkan Altınok yazar, şair ve düşünür Hüseyin Nihal Atsız ile TBMM Eski Başkanı Mehmet Şahin'in ismini taşıyan kültür merkezlerinin çok amaçlı hizmet vereceğini kaydederek şu bilgileri paylaştı:

Altınok, "Keçiören'e iki kültür merkezi daha kazandırdık. Kadınlarımıza, gençlerimize ve çocuklarımıza sosyal ve kültürel faaliyette bulunacakları alanlar oluşturmayı sürdürüyoruz. Şehrimize yeni spor tesisleri ve kültür merkezleri kazandırmaya devam edeceğiz." dedi.

"Osmangazi Mahallemize inşa ettiğimiz Mehmet Ali Şahin Kütür Merkezimizin içinde Çocuk Eğitim Merkezi (ÇEM), Keçiören Sanat ve Meslek Edindirme Kursları (KEÇMEK) ve kütüphane yer alacak. Şehit Kubilay Mahallemizde yer alan Hüseyin Nihal Atsız Kültür Merkezimiz ise vatandaşlarımızın sosyal ve kültürel etkinliklerini ücretsiz bir şekilde gerçekleştirebilecekleri nezih bir mekân olarak hizmet verecek."

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