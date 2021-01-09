Başkan Altınok: "Şehri doyuran köyümüzdür"

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Güzelyurt köyüne yapılan su deposu, asfalt yol, ve tandır damı açılışını gerçekleştirdi.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Güzelyurt köyüne yapılan su deposu, asfalt yol, ve tandır damı açılışını gerçekleştirdi. Açılışa Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Keçiören müftüsü Mehmet Şahin, MHP Keçiören ilçe başkanı Arif Aksu, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Başkan Altınok, belediye olarak köylülere verdikleri destekleri dile getirerek, "Köyü öldürdüğümüz zaman şehirde bir şey kalmaz. Şehri taşıyan, doyuran köylümüz. Dolayısıyla köylerimizin potansiyelini değerlendirmek lazım. Köyde huzur var köyde stressiz yaşam var" ifadelerini kullandı.

Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut da Keçiören Belediyesinin köylere yönelik hizmetlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek Başkan Altınok'a teşekkür etti.

"Başkanımız her dediğimizi yaptı"

Güzelyurt köyü muhtarı Mustafa Sinan Öztürk, Belediye Başkanı Turgut Altınok'tan çok memnun olduklarını dile getirirken, "Belediye Başkanımızdan çok memnunuz. Birim müdürlerinden, şeflerinden. Bir lafımı hiçbir zaman iki etmediler" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı