Lincoln İsimli Keçi, Fahri Belediye Başkanı Seçildi

Associated Press'in haberine göre, yaklaşık 2 bin 500 kişilik nüfusubulunan kasabanın "fahri belediye başkanı" keçi oldu. Lincoln" isimli keçi, bir yıl boyunca kasabadaki önemli gün veetkinliklerde boy gösterecek.

KASABANIN BELEDİYE BAŞKANI YOK

Kasabanın idarecisi Joe Gunter, yerel basına yaptığı açıklamada,kasabanın belediye başkanının olmadığını ve bu nedenle bir hayvanı "fahribelediye başkanı" olarak seçimle belirleme kararı verdiğini söyledi.

53 OYUN 13'ÜNÜ ALAN KEÇİ BELEDİYE BAŞKANI OLDU

Hayvanlar arasındaki yarışmanın bağış toplamak için de iyi bir fikirolduğunu belirten Gunter, seçimde yer alan 16 hayvanın her birisi için 5 dolarkatılım payı alındığını kaydetti.

3 yaşındaki "Lincoln" isimli keçi, kullanılan 53 oydan 13'ünü alarakkasabanın "fahri belediye başkanı" seçildi.