Mesut Barzani liderliğindeki KDP'den PKK'ya eleştiri: Kürt halkı ağır bedeller ödedi
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Mesut Barzani liderliğindeki KDP'den PKK'ya eleştiri: Kürt halkı ağır bedeller ödedi

Kuzey Irak'ta Mesut Barzani liderliğinde Kürdistan Demokrat Partisi, yazılı bir açıklama yayınlayarak PKK'yı eleştirdi. Peşmerge güçlerinin koronavirüs nedeniyle Kandil'e yakın bir noktada konuşlanması üzerine PKK'nın tepki göstermesiyle başlayan tartışmada Barzani'nin partisi "PKK yüzünden Kürt halkı ağır bedeller ödedi" hatırlatmasında bulundu.

18.04.2020 01:26 | Son Güncelleme: 18.04.2020 08:47
Mesut Barzani liderliğindeki KDP'den PKK'ya eleştiri: Kürt halkı ağır bedeller ödedi

Irak'ta Mesut Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP), terör örgütü PKK'nın bölgedeki varlığı nedeniyle Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) vatandaşlarının ağır bedeller ödediğini hatırlattı.

KDP, yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında Peşmerge güçlerinin Kandil'e yakın "Zini Verte" bölgesine konuşlandırılması ve PKK'nın buna tepki göstererek kendilerine ağır ithamlarda bulunması üzerine yazılı açıklama yaptı.

IKBY'DEN PKK'YA ELEŞTİRİ

KDP Politbürosu tarafından yapılan yazılı açıklamada, PKK'nın bölgenin herhangi bir noktasında yuvalanma hakkını kendisine tanıdığı ve IKBY'nin iç işlerini karıştırma konusunda geri kalmadığı ifade edildi.

Açıklamada, PKK'nın istediği yerde konuşlanmayı kendisine hak tanıdığı bir dönemde, IKBY hükümetinin ise kendi toprakları üzerinde yetkilerini uygulamayı normal kabul etmediği belirtildi.

"PKK'NIN TAVRI, BÖLGEDE ÇATIŞMA ÇIKARMAYA YÖNELİK"

PKK'nın önceki yıllar ve şimdi ortaya koyduğu tutumun bölgede çatışma çıkarmaya yönelik olduğu, örgütün IKBY halkının hayatı, geleceği, güvenliği, egemenliği ile kurumlarına hiç saygı göstermediği kaydedildi.

"PKK NEDENİYLE IKBY HALKI AĞIR BEDELLER ÖDEDİ"

Terör örgütünün söz konusu tutumu nedeniyle yüzlerce köyün yeniden imarına ve binlerce vatandaşın yaşamına engel olduğuna yer verilen açıklamada, "PKK nedeniyle IKBY halkı ağır insani ve maddi bedeller ödedi." ifadesi kullanıldı.

IKBY Başbakanı Mesrur Barzani de bugün yaptığı açıklamada, Peşmerge güçlerinin Zini Verte bölgesine, koronavirüse karşı olarak İran'dan kaçak gelen vatandaşların geçişlerinin denetlenmesi amacıyla konuşlandırıldığını bildirmişti.

Kaynak: AA

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