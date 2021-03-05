KDK Başdenetçisi Şeref Malkoç: "Milletimizin başı sağ olsun"
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KDK Başdenetçisi Şeref Malkoç: "Milletimizin başı sağ olsun"

05.03.2021 20:47 | Son Güncelleme: 05.03.2021 20:52

KDK Başdenetçisi Şeref Malkoç: "Milletimizin başı sağ olsun" Kamu Denetçiliği Kurumu Başdenetçisi Şeref Malkoç, "Milletimizin başı sağ olsun, Cenabı Allah rahmetiyle muamele eylesin" dedi.

KDK Başdenetçisi Şeref Malkoç: "Milletimizin başı sağ olsun"

ANKARA - Kamu Denetçiliği Kurumu Başdenetçisi Şeref Malkoç, "Milletimizin başı sağ olsun, Cenabı Allah rahmetiyle muamele eylesin" dedi.

Bitlis'te yaşanan helikopter kazası sonucu 11 Mehmetçiğin şehit düşmesine ilişkin açıklamalarda bulunan KDK Başdenetçisi Malkoç, bin yıldan beri bu coğrafyada Türk milletinin var olduğunu ve burada olmanın da bir bedeli olduğunu ifade etti. Şehitlere Allah'tan rahmet dileyen Malkoç, "Milletimizin başı sağ olsun. Dün yaşanan bu elim helikopter kazasında 11 şehidimiz var. Cenabı Allah bunlara rahmetiyle muamele eylesin, peygamber efendimize komşu eylesin. Biliyorsunuz bizim tarihimizde önemli olayların geçtiği aylar vardır. Örneğin ağustos ayı bizim için zafer ayıdır. Baştan sona kadar zaferlerle doludur. Mart ayı da şehitler ayıdır, başta 18 Mart Çanakkale şehitleri olmak üzere. Tekrar yine mart ayının başında bu şehitlerimiz oldu, tekrar ifade ediyorum Allah ailelerine sabır versin, milletimizin başı sağ olsun. Allah rahmetiyle muamele eylesin. Anadolu coğrafyası çok zor, çetin bir coğrafya. Biz Türk milleti olarak bin yıldan beri burada varız, inşallah kıyamete kadar da olacağız. Tabii burada var olmanın bir bedeli var. Bazen şehit veriyoruz, bazen gazi, bazen değişik mücadelelerle. Milletimizin başı sağ olsun, dediğim gibi bin yıldan beri buradayız. İnşallah kıyamete kadar da burada olacağız" dedi.

KDK Başdenetçisi Şeref Malkoç: 'Milletimizin başı sağ olsun'
KDK Başdenetçisi Şeref Malkoç: 'Milletimizin başı sağ olsun'
KDK Başdenetçisi Şeref Malkoç: 'Milletimizin başı sağ olsun'
KDK Başdenetçisi Şeref Malkoç: 'Milletimizin başı sağ olsun'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENGİN YAĞCI

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