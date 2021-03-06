KDK Başdenetçisi Malkoç: "Cumhurbaşkanımızın açıkladığı İnsan Hakları Eylem Planı'nı çok benimsiyoruz"

Kamu Denetçiliği Kurumu Başdenetçisi Şeref Malkoç, ""Cumhurbaşkanımızın açıkladığı İnsan Hakları Eylem Planı'nı çok benimsiyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı İnsan Hakları Eylem Planı'nı değerlendiren KDK Başdenetçisi Malkoç, hukukun üstünlüğünü temin edip, kamu hizmetlerinin kalitesini arttırmaya çalıştıklarını belirtti.

KDK olarak İnsan Hakları Eylem Planı'nı bir hukuk kurumu olarak önemsediklerini belirten Malkoç, "Hepimizin bildiği gibi Sayın Cumhurbaşkanımız, Başbakanlığından beri hep reformlara imza atmıştır. Halkımızı dinlemiş ihtiyaçlarına göre Anayasa'da yasa veya idari düzenlemeler yapmıştır. Bunlar toplumun ihtiyacı olan huşulardır. Toplumda insan gibi canlı diri bir varlıktır. Sürekli olarak ihtiyaçları değişir ve yenilenir. Bunlara cevap verebilmenin karşılık verebilmenin sorumluluğu ve yetkisi TBMM' de ve Cumhurbaşkanlığıyla birlikte Bakanlardadır. İşte biz Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı İnsan Hakları Eylem Planı'nı bu anlamda çok benimsiyoruz. KDK olarak bir hukuk kurumu bir insan hakları kurumu olarak önemsiyoruz" diye konuştu.

İdareye müracaat halinde cevap verme süresinin 60 günden 30 güne çekilmesini değerlendiren Malkoç, "Şimdi bu insan hakları eylem planı iki yıllık çalışmanın ürünü. Türkiye'de bu konuyla ilgili olan her kurum ve herkes davet edildi, konuşuldu. Adli yargıda idari yargıda idarenin işleyişinde sorunlar tespit edildi. Muhatap olan ilgili olan herkes bu konuda bilgisi olan herkesin bilgisine başvuruldu. Bu fevkalade önemli bir şey. Türkiye'nin ihtiyacı olan bir şey ve sorunlar doğru tespit edildi. Sorunlara da doğru teşhisler konuldu. Örneğin bakın Türkiye'de vatandaşla devlet arasında idare arasında yüz binlerce milyonlarca dava. Kimi İçişleri Bakanlığıyla kimi Maliye Bakanlığı hazineyle, aklınıza gelebilecek bir ülkede ülkenin, kurumları devletin kurumları vatandaşıyla bu kadar davalık olur mu? Bunları çözmek için çok güzel bir sulh mekanizması konuldu. Bu bile başlı başına bir olay. veya idareye müracaat halinde idarenin cevap verme süresi 60 gündü. Şimdi teknoloji ilerledi iletişim gelişti. Eskiden 60 gündü şimdi bu 30 güne çekiliyor. Bunlar olağanüstü güzellikler" ifadelerini kullandı.

"Adalet Bakanlığı'na gelen raporlar tanzim edildikten sonra biz de bunları inceleyeceğiz"

Sorunların tespiti konusunda iyi bir çalışma yapıldığını ve bu sorunların çözüm yollarında denetim mekanizması oluşturulduğunun altını çizen Malkoç, şöyle devam etti: "KDK açısından bir kaç tane önemli husus var. Bir tanesi yatırım ombudsmanlığı kuruluyor bu fevkalade önemli. Türkiye'de yatırımda iyileşme temin edilmesi için çok düzenlemeler yapıldı ama buna rağmen hala Türkiye'de yatırımda epey zorluklar var. O açıdan yatırım ombudsmanlığı ihdas edilmesi fevkalade önemli ve yine bu bahsettiğimiz raporda çok güzel bir husus var; izleme, değerlendirme ve raporlama. Orada KDK ve Türkiye İnsan Hakları Eşitlik Kurumu'na görev veriliyor. Şimdi bu iki yılda hazırlandı, iki yılda uygulanması sürecek. Umut ediyorum ki bir hafta içerisinde hangi idari düzenleme hangi tarihte yapılacak, hangi yasal düzenleme hangi tarihte yapılacak bunun takvimi yayınlanacak Adalet Bakanlığı veya Cumhurbaşkanlığı. O takvimi de takip edeceğiz. Bu raporda izleme değerlendirme ve raporlama konusunda çok güzel bir mekanizma kurulmuş. Bir defa her kurum kendi sorumluluğundaki çalışmasını 4 ayda bir cumhurbaşkanının başkanlığındaki heyete verecek. Bunun sekretaryasını Adalet Bakanlığı İnsan Hakları Dairesi yapıyor ve 4 ayda bir verilen rapor yıllık olarak tanzim edilecek. Bu rapor tanzim edildikten sonra KDK ve Türkiye İnsan Hakları Kurumu'na gönderecek. İnsan Hakları Kurumu, KDK bunu inceleyecekler. Cumhurbaşkanına ve TBMM'ye rapor verecekler. Yani hem çok güzel hazırlanmış sorunlar iyi tespit edilmiş, çözüm yolları ortaya konmuş ve denetim mekanizması konmuş. Bu yönüyle fevkalade önemli ve iyi. Geri kalıyor toplumun bunu takip etmesi, toplumun hak ve özgürlükleri konusunda duyarlı olması. Kamu Denetçiliğinin ve İnsan Hakları Kurumunun görevini yapması."

"Türkiye bugünkünden daha güzel olacak"

İnsan Hakları Eylem Planı'nda yer alan ifadelerin uygulamaya geçirildiğinde Türkiye'nin daha güzel günlere ulaşacağını belirten Malkoç, "Emeği geçenlere teşekkür ediyorum, Sayın Cumhurbaşkanımıza böyle bir belgeyi hazırlattırıp toplumla paylaştığı için kendisine teşekkür ediyorum. Geri kalıyor bunun uygulamasını takip etmek. Burada da herkese görev düşüyor. 85 milyon insanımıza, hukukçulara, uygulamacılara, üniversitelere ve bizim gibi kurumlara görev düşüyor. Ben inanıyorum ki bu belgede yazılı olanlar uygulamaya geçirildiğinde ve insanımız anayasada, yasadaki haklarını aradığında biz idarecilere hukukun üstünlüğü ve insan hakları konusunda daha titiz davranmaları için gerekli tavsiyeleri verdiğimizde Türkiye bugünkünden daha güzel olacak" şeklinde konuştu.

KDK'nın web sitesindeki bilgi bankasından taleplere, sorunlara ve KDK'nın verdiği tavsiyelere vatandaşların kolayca ulaşabileceğini söyleyen Malkoç, "Bildiğiniz gibi bize on binlerce müracaat oluyor. Bizim verdiğimiz tavsiye kararlarıyla da idareni işleyişi daha iyi hale getiriyoruz. Vatandaşın memnuniyetini ve mutluluğunu arttırmaya çalışıyoruz. Hukukun üstünlüğünü temin edip kamu hizmetlerinin kalitesini arttırmaya çalışıyoruz. Bizim verdiğimiz bu kararlar Cumhurbaşkanlığı İnsan Hakları Eylem Planı'nda da ifade edildiği gibi bunlar elektronik ortamda ve basılı ortamda hem idarecilere hem halkımıza açıklanmış olacak. Bunun için bilgi bankası oluşturduk eylem planının açıklanmasından itibaren de kararlarımızı bilgi bankasına girmeye başladık, isteyen arzu eden arkadaşlarımız KDK sitesinden bunlara rahatça ulaşabilir. Bunun ne faydası olacak, her hangi bir vatandaşımız Ankara'da, İstanbul'da, Trabzon'da, Diyarbakır'da idareyle bir sorun yaşadığında bizim kararlarımıza bakıp daha önce bu sorun yaşanmış mı? KDK'nın çözümü burada ne onu bulacak veya idareci olan arkadaşlarımız vatandaşın bir talebi olduğunu, vatandaşa ilgili bir sorun ortaya çıktığında KDK'nın verdiği tavsiye kararının buradan bulabilecek. Üniversitedeki akademisyen arkadaşlarımız bizim kararlarımıza bakıp master çalışması doktora çalışması yapıp hem bize katkıda bulunacaklar hem de Türkiye'de hukukun üstünlüğünün sağlanmasında bilimsel katkı sunacaklar" değerlendirmesinde bulundu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı