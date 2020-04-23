Kazdığı damdan ahıra giren ayı 20 koyunu telef etti
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Abdurrahman Çiftçi, Hakkari, Yerel, Haber

Kazdığı damdan ahıra giren ayı 20 koyunu telef etti

Kazdığı damdan ahıra giren ayı 20 koyunu telef etti Köylüler ayıyı etkisiz hale getirmek için nöbet tutacak Hakkari'de kış uykusundan uyanan aç ayı, damını kazarak girdiği ahırdan 20 koyunu telef ederken, 10'unu da yaraladı.

23.04.2020 21:05 | Son Güncelleme: 23.04.2020 21:07
Kazdığı damdan ahıra giren ayı 20 koyunu telef etti

Kazdığı damdan ahıra giren ayı 20 koyunu telef etti

Köylüler ayıyı etkisiz hale getirmek için nöbet tutacak

HAKKARİ - Hakkari'de kış uykusundan uyanan aç ayı, damını kazarak girdiği ahırdan 20 koyunu telef ederken, 10'unu da yaraladı.

Hakkari kent merkezine 50 kilometre mesafede bulunan Kaymaklı köyünde 3 gün önce Adil Alpsar'a ait ahıra dadanan ayı 50 koyunu telef etmişti. Kış uykusundan uyanan aç ayı, bu defa aynı taktikle Kaymaklı köyüne 2 kilometre mesafede bulunan Yukarı Çaltıkuru köyünde hayvancılıkla uğraşan Abdurrahman Çiftçi'ye ait toprak damlı ahıra girerek 20 hayvanı telef ederken, 10'unu da yaraladı.

Ayının saldırısı sonrası ahıra gelen hayvan sahibi gördüğü manzara karşısında şok geçirerek köylülere haber verdi. Köy çevresinde bu yıl ikincisi meydana gelen ayı saldırısına karşı köylüler ayının izini sürdüklerini, ancak öldüremediklerini belirtirken, yaşadıkları durum karşısında mağdur olduklarını belirttiler.

Köyde hayvancılıkla geçimini sağladığını ifade eden besici Abdurrahman Çiftçi, kışın büyük emek vererek yetiştirdiği koyunlarının bulunduğu ahıra ayının girdiğini söyleyerek, ayının 20 koyununu telef ettiğini belirtti. Çiftçi, "Ayı ahırıma girip 20 koyunumu telef etti. 10 tane de koyun ve keçim yaralanmış. Ayıyı fark eden çoban köpeklerim de ayıyla boğuşmuş, iki tanesi sakatlanmış. Üç gün öncede yanı başımızda bulunan Kaymaklı köyüne de aynı ayı saldırmış, 50 koyunu telef etmişti. Sabah olayı ahıra gelmemle fark ettim. Bizler silahlanıp ayıyı etkisiz hale getirmek için peşine düştük. Fakat bizi görünce karlı dağlara doğru uzaklaştı. Hayvanlarımın bulunduğu ahır toprak damlı ve çok eski. Ahır bana ait değil, geçici olarak kullanıyorum. Buradan Valimiz İdris Akbıyık'a sesleniyorum. Lütfen bu zararımı karşılasınlar. 9 nüfusum var. Tek geçim kaynağım hayvancılıktır. Hayvancılıktan başka bildiğimiz iş yok" diye konuştu.

Köy sakinlerinden Ümit Çiftçi ise, köylerine dadanan ayı yüzünden dışarı çıkamadıklarını ifade ederek, ayıdan kendilerini ve hayvanlarını korumak için silahlanıp nöbet tutacaklarını söyledi.

Kazdığı damdan ahıra giren ayı 20 koyunu telef etti

Kaynak: İHA

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