Son dakika haberleri | Kazdağları yangını söndürmek için deniz sortisi yapıyorlar
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Son dakika haberleri | Kazdağları yangını söndürmek için deniz sortisi yapıyorlar

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Balıkesir'de dünden bu yana devam eden Kazdağlarındaki orman yangınında yangın söndürme helikopterlerinin mesaisi devam ediyor.

Balıkesir'de dünden bu yana devam eden Kazdağlarındaki orman yangınında yangın söndürme helikopterlerinin mesaisi devam ediyor. Sayısız sorti yapan 18 yangın helikopterinin denizden su alma anı ilginç görüntüleri de beraberinde getirdi.

Kazdağlarında dün başlayan ve devam eden orman yangınında yangın söndürme helikopterlerinin mesaisi sabahın ilk ışıkları ile tekrar başladı. Görev yapan helikopterler tatil noktası olan Güre sahilinden su alırken, kumsalın ve güzelliği ve helikopterlerin can siperane mücadelesi aynı karelerde buluştu. Meraklı vatandaşlar olup biteni cep telefonları ile kaydetti.

(Ömer Kantarlıoğlu - Bahadır Demirçeviren/İHA)

Son dakika haberleri | Kazdağları yangını söndürmek için deniz sortisi yapıyorlar
Son dakika haberleri | Kazdağları yangını söndürmek için deniz sortisi yapıyorlar
Son dakika haberleri | Kazdağları yangını söndürmek için deniz sortisi yapıyorlar
Son dakika haberleri | Kazdağları yangını söndürmek için deniz sortisi yapıyorlar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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