Kazdağları'nın şifalı bitkileri kitaplaştırıldı

BALIKESİR Büyükşehir Belediyesi sponsorluğunda; Prof. Dr. Gülendam Tümen, Prof. Dr. Fatih Satıl ve Prof. Dr. Selami Selvi tarafından, Kazdağları'nın yetişen şifalı bitkiler kitaplaştırıldı.

BALIKESİR Büyükşehir Belediyesi sponsorluğunda; Prof. Dr. Gülendam Tümen, Prof. Dr. Fatih Satıl ve Prof. Dr. Selami Selvi tarafından, Kazdağları'nın yetişen şifalı bitkiler kitaplaştırıldı.

Edremit ilçesi Kazdağları'nın tıbbi bitki potansiyelini ortaya çıkarmak ve endemik türlerini tespit edilmesi amacıyla Prof. Dr. Gülendam Tümen, Prof. Dr. Fatih Satıl ve Prof. Dr. Selami Selvi tarafından 'Kazdağları'nın Şifalı Bitkileri' kitabı yazıldı. Şifa deposu bitkilerin sağlıklı ve temiz bilgiyi ortaya çıkarması hedeflenen 'Kazdağları'nın Şifalı Bitkileri' kitabının yayına hazırlanıp, basılması ise Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirildi.

Kazdağları'ndan Madra Dağı'na, Kapıdağı'na kadar birçok endemik bitki türünün yetişmekte olduğunu söyleyen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Serkan Akça "Biz de Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak son 3 yıldır bu bitki türlerinden bazılarını hem deneme parsellerinde, hem de koleksiyon bahçelerinde yetiştirmekteyiz. Bu işin ciddiyetini kavramak içinde Belediyen Başkanımız Yücel Yılmaz'ın talimatıyla, Türkiye'de bir ilk olacak 'Tıbbi Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Birliği'ni kurma aşamasındayız. Buradaki amacımız değerli bitkilerimizin, çiftçilerimiz tarafından üretmesinin sağlanarak sürdürülebilir hale getirilmesi. Sahada ARGE çalışmalarımızı yapıyor, koleksiyon bahçelerimizde sergiliyoruz. Hocalarımız Gülendam Hanım, Fatih Bey ve Selami Bey'de bizden desteklerini esirgemiyorlar. Hep birlikte bu değerli bitkilerimizi yetiştirerek yaygınlaştırıp değerini herkese anlatacağız" diye konuştu.

KAZDAĞLARI'NA SAHİP OLMAK BİR AYRICALIK

Yıllardır çalışarak bu bilgileri toplayıp ve derlediklerini söyleyen Prof. Dr. Gülendam Tümen "Bunları hazırladık, yaptık ama bunun kişilere tanıtılması ve değer kazanmasına Balıkesir Büyükşehir Belediyemiz ve Başkanımız Yücel Yılmaz vesile oldu, kendisine huzurlarınızda çok teşekkür ediyorum" dedi.

Kazdağları'nda şifa arama geleneğinin, milattan önceki yüzyıllardan günümüze kadar geldiğini ve burada çok fazla medeniyet kurulduğunu belirten Prof. Dr. Fatih Satıl ise "Tüm bu medeniyetlerin bitki kullanım kültürleri birikerek damla damla Kazdağları ve Edremit Körfezi'nin zengin bitki kullanım kültürünü ortaya çıkarmış. Bu sebeplerden dolayı Gülendam hocamla birlikte bu çalışmayı yapmaya karar verdik 2000'li yıllarda. Türkiye Bilimler Akademisi ve TÜBİTAK bizlere destek verdi. Kazdağları'nda seçmiş olduğumuz 15 köyde halkın bitki kullanım kültürünün envanterini çıkardık. Ama bu bir envanterdi. Bunu halka mal etmemiz gerekiyordu, toplumun anlayacağı bir şekilde. Kitap hazır ama bunu piyasaya sürecek, halka anlatabilecek bizim gücümüz yok. Yücel Yılmaz Başkanımız, arkamızda olduğunu ve gereken her şeyi yapabileceklerini söylediler. Bu bizim için çok önemliydi. Bilim insanları yapıyor çalışmayı, ama raflarda kalıyor, biz bunları halka ulaştırmak istiyoruz ama bütçemiz el vermiyor, kaynak bulamıyoruz. Belediyemiz bu noktada desteğini sağladı ve bu güzel eser ortaya çıktı" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı