Kazdağları'nda yangına sebep olabilecek çöp bırakmadılar
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Kazdağları'nda yangına sebep olabilecek çöp bırakmadılar

İhlas Haber Ajansı / Bekir Terzioğlu - Haberler | Güncel

Kazdağları'nda yangına sebep olabilecek çöp bırakmadılar Balıkesir'in Edremit ilçesinde, Kazdağları Hanlar bölgesinde yaşayanlar, piknikçilerin gelişigüzel attıkları çöpleri temizledi.

Kazdağları'nda yangına sebep olabilecek çöp bırakmadılar

BALIKESİR - Balıkesir'in Edremit ilçesinde, Kazdağları Hanlar bölgesinde yaşayanlar, piknikçilerin gelişigüzel attıkları çöpleri temizledi.

20 kişilik kadınlı erkekli ve çocuklu grup, yol kenarları başta olmak üzere karış karış dolaşarak çevreyi temizledi. Dağa girişin ve pikniğin yasak olmasını fırsat bilen gönüllüler, "Rastgele atılan ve özellikle yangına sebebiyet verebilecek cam şişe gibi çöpleri ve poşetleri topladık. Onlarca torba çöp toplandı. Çevre sakinlerimizle güzel bir temizlik yapmış olduk" dediler.

Kazdağları'nda yangına sebep olabilecek çöp bırakmadılar
Kazdağları'nda yangına sebep olabilecek çöp bırakmadılar
Kazdağları'nda yangına sebep olabilecek çöp bırakmadılar
Kazdağları'nda yangına sebep olabilecek çöp bırakmadılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Bekir Terzioğlu

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