Kazadan şans eseri yaralı kurtulan Şarkıcı Lara o anları anlattı
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Kazadan şans eseri yaralı kurtulan Şarkıcı Lara o anları anlattı

Antalya'nın Alanya ilçesinde kontrolden çıkan otomobil çarpmasını sonucu yeğeniyle birlikte yaralı olarak kurtulan şarkıcı Lara yaşananları anlattı.

Kazadan şans eseri yaralı kurtulan Şarkıcı Lara o anları anlattı
13.06.2020 16:11 | Son Güncelleme: 13.06.2020 16:21

Antalya'nın Alanya ilçesinde kontrolden çıkan otomobil çarpmasını sonucu yeğeniyle birlikte yaralı olarak kurtulan şarkıcı Lara yaşananları anlattı. Lara Keskin şans eseri hayatta olduğunun belirterek, "Sevenlerime verdiğim bir söz var. Konser sözlerimi muhakkak yerine getireceğim ve inşallah haftaya iyileşeceğim" dedi.

Kaza, geçen perşembe günü saat 16.30 sıralarında Güllerpınarı Mahallesi Ahmet Tokuş Bulvarı üzerine meydana geldi. İlçe merkezine seyir halinde olan S.Ü. idaresindeki 06 BFB 859 plakalı otomobil, iddiaya göre kırmızı ışık ihlali yaptı. Bu sırada karşı yönünden gelen Umut K. kullandığı 07 NOT 79 plakalı hafif ticari araç dönüş yapmaya çalışınca karşı yönden gelen S.Ü. otomobiliyle direksiyonu sağ tarafa ani manevra yaptı ve araç kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan araç önce kaldırımda yürüyen Asıl adı Fatma Nur Keskin (41) olan şarkıcı Lara ve yanında bulunan yeğenine Yiğit Hamit Atmaca çarptıktan sonra restorana girerek durabildi.

Çarpmanın etkisiyle restoranın camları, masa ve sandalyeleri kırılarak maddi hasar oluşurken, çevredekilerin ihbarı üzeri olay yerine gelen sağlık ekipleri şarkıcı Lara'yı ve yeğenini ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Burada tedaviye alınan ve vücudunun çeşitli yerlerinde ezikler ve sıyrıklar bulanan Şarkıcı Lara ve Yiğit Hamit Atmaca 1 gün sonra tedavisi evde devam etmek üzere hastaneden taburcu oldu.

"Böyle bir kaza hakikaten yaşamak şans"

Kazadan yaralı kurtulan şarkıcı Lara Keskin şans eseri hayatta olduğunun belirterek, o anları şöyle anlattı:

"Rabbime şükürler olsun şans eseri hayattayım. Böyle bir kaza hakikaten yaşamak bir şans. Olay günü yeğenim Hamit Atmaca'nın kafesine motosikletle gitmiştim. Annemde motosiklet kazalarından çok korkar. Benim motosiklet tutkum var. O günde beni motosikletle gitme diyerek defalarca uyardı. Ayrıca o gün nedense herkes dışarıya çıkma dedi bana. Ben ise dışarıya çıkmak ve Yiğit'e 5 dakika uğramak istedim. Sonra motosikletimi park ettim ve yaya yolunda Yiğit ile yürüyüş yapmaya çıktık. Yaya yolunda yürüdüğümüz esnada sağa dönmemizle Yiğit'in Allah Allah dediğini duydum. Ani bir fren sesi sonrası araba bize çarparak restorandın içene sürükledi ve aracın altında kaldık. Araba beni çok fena bir şeklide sürükledi ve vücudumun çeşitli yerlerinde ezikler oluştu. Olay yerinde tamirci ustası gibi düşünün arabanın altını görüyorum ben. Birilerin beni bedenimle arılar için çektiğini hatırlıyorum sonra sadece duyduğum şey; araba patlıyor dediler. Yiğit ağladı duydum. Yiğit, 'Teyze ambulans geliyor iyi olacaksın' diyordu. Sonra ambulansa konuldum" dedi.

"En kısa sürede konserlerimde görüşeceğiz"

Alanya halkına sonsuz teşekkürler ettiğini söyleyen Lara Keskin, "Kaza sonrası yattığım yerde üzerine güneş gelmesin diye havlu koydular. O kadar duyarlı insanlar vardı ki Alanya halkına sonsuz teşekkür ediyorum. Hastanedeki tüm sağlık personeline, sevenlerime ve beni bir an olsun yalnız bırakmayan herkese sonsuz teşekkür ederim. Aynı zamanda şunu belirtmeden geçemeyeceğim. Sevenlerime verdiğim bir söz var. Konser sözlerim i muhakkak yerine getireceğim ve inşallah haftaya iyileşeceğim. Her gün sağlık çalışanları gelerek sağ olsun ağrı kesiciler veriyor. En kısa sürede konserlerimde görüşeceğiz, sizleri çok seviyorum" diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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