Kazada hayatını kaybeden ambulans sürücüsü Tezcan Tekin defnedildi
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Kazada hayatını kaybeden ambulans sürücüsü Tezcan Tekin defnedildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kazada hayatını kaybeden ambulans sürücüsü Tezcan Tekin defnedildi

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden ambulans sürücüsü Tezcan Tekin, Gönen İlçesi Karşıyaka 112 Acil Sağlık İstasyonu'nda düzenlenen törenin ardından Bostancı Mahallesi'nde toprağa verildi.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden ambulans sürücüsü Tezcan Tekin, Gönen İlçesi Karşıyaka 112 Acil Sağlık İstasyonu'nda düzenlenen törenin ardından Bostancı Mahallesi'nde toprağa verildi.

Bandırma'da gece saatlerinde Bandırma - Gönen Karayolu üzerinde meydana gelen kazada hayatlarını kaybeden 4 kişiden biri olan Gönen ilçesi Karşıyaka 112 Acil Sağlık İstasyonu'nda görevli ambulans sürücüsü Tezcan Tekin'in naaşı düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.

Görev yaptığı Karşıyaka 112 Acil Sağlık İstasyonu'na getirilen Tekin'in naaşını burada mesai arkadaşlarının yanı sıra Gönen Kaymakamı Arslan Yurt, Gönen Emniyet Müdürü Metin Kartal, Gönen İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Temel Kılıç, Gönen Belediye Başkanı İbrahim Palaz ve Balıkesir İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Serkan Kadir Keskin karşıladı.

Yapılan kısa konuşmaların ardından Tezcan Tekin'in naaşı önce helallik alınmak üzere Sarıköy Mahallesi'ndeki baba evine götürülürken ardından da Bostancı Mahallesi'nde defnedildi.

Kazada hayatlarını kaybeden ve ambulansta hasta ve refakatçi olarak bulunan Aşyegül Işıkhan ve Hicabiye Ceylan'ın da defnedildiği, kazada yaralanan Acil Tıp Teknisyenleri Süleyman Arif Ö. ve Yasin A.'nın ise tedavilerine devam edildiği öğrenildi. - BALIKESİR

Kazada hayatını kaybeden ambulans sürücüsü Tezcan Tekin defnedildi
Kazada hayatını kaybeden ambulans sürücüsü Tezcan Tekin defnedildi
Kazada hayatını kaybeden ambulans sürücüsü Tezcan Tekin defnedildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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