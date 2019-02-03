Vurdumduymaz Sürücü, Kaza Yaptığı Otomobiliyle Trafiğe Çıktı

Hatay'da kaza yaptığı araçla trafiğe çıkan sürücü görenleri hayrete düşürdü. Diğer sürücülerin bakışlarına aldırmadan yoluna devam eden sürücü, otomobilini tamire bu şekilde götürdü.

VATANDAŞLAR KAMERAYA SARILDI

Antakya-İskenderun Karayolunda trafik kazasında büyük hasar oluşan otomobiliyle seyir eden bir sürücü, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

ÇEKİCİ ÇAĞIRMAK YERİNE ARACI KENDİ GÖTÜRDÜ

İddiaya göre, Defne ilçesinde karıştığı bir kaza sonrası çekici çağırmak yerine aracını kendisi götürmeyi tercih eden sürücü, Antakya-İskenderun Karayolu Çekmece mevkinde, diğer sürücülerin şaşkın bakışları arasında yoluna devam etti.

GÖRENLER HAYRETE DÜŞTÜ

Görenlerin hayrete düştüğü olayda ismine ulaşılamayan otomobil sürücüsünün aracını Antakya Küçük Sanayi Sitesine tamire götürdüğü öğrenildi.

İşte görenleri şaşkına uğratan o otomobil;

Kaynak: İHA